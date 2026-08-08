(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, một số quy định mới về đăng ký cư trú chính thức có hiệu lực, trong đó có những thay đổi liên quan đến đăng ký tạm trú. Người dân cần nắm rõ các điểm mới, hồ sơ và cách thức thực hiện để tránh vướng mắc khi làm thủ tục.