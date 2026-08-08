Infographics

Multimedia

Infographics

Infographic Mua nhà ở xã hội: 7 điều phải kiểm tra trước khi chuyển tiền đặt cọc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN

(GLO)- Trước khi chuyển tiền đặt cọc mua nhà ở xã hội, người dân cần kiểm tra kỹ điều kiện của bản thân, pháp lý dự án, điều kiện mở bán và người nhận tiền để hạn chế rủi ro từ các lời mời “giữ chỗ”, “suất nội bộ”, “bao hồ sơ”.

﻿mua-nha-o-xa-hoi-7-dieu-phai-kiem-tra-truoc-khi-chuyen-tien-dat-coc.png
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bộ Y tế khuyến cáo trẻ dưới 5 tuổi chỉ nên xem thiết bị có màn hình tối đa 1 giờ mỗi ngày

Infographic Bộ Y tế khuyến cáo trẻ dưới 5 tuổi chỉ nên xem thiết bị có màn hình tối đa 1 giờ mỗi ngày

Infographics

(GLO)- Theo Cẩm nang hướng dẫn hoạt động thể lực nâng cao sức khỏe cho cộng đồng ban hành kèm Quyết định số 103/QĐ-PB của Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), trẻ dưới 5 tuổi cần tăng cường vận động hằng ngày, đồng thời hạn chế sử dụng các thiết bị có màn hình như tivi, điện thoại, máy tính bảng...

Lãi suất nào bị coi là cho vay lãi nặng?

Infographic Lãi suất nào bị coi là cho vay lãi nặng?

Infographics

(GLO)- Pháp luật quy định rõ mức lãi suất tối đa trong giao dịch dân sự cũng như các trường hợp có thể bị xử lý về hành vi cho vay lãi nặng. Nắm rõ các quy định này sẽ giúp người dân bảo vệ quyền lợi của mình, đồng thời tránh những rủi ro pháp lý.

Đề xuất bỏ giá đất cụ thể: Tiền sử dụng đất và bồi thường sẽ tính thế nào?

Infographic Đề xuất bỏ giá đất cụ thể: Tiền sử dụng đất và bồi thường sẽ tính thế nào?

Infographics

(GLO)- Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó đề xuất bỏ cơ chế xác định giá đất cụ thể. Thay vào đó, các khoản tài chính về đất đai sẽ được tính trên cơ sở bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định.

Bổ sung quy định xử phạt vi phạm thể thao trên môi trường số từ ngày 1-9

Bổ sung quy định xử phạt vi phạm thể thao trên môi trường số từ ngày 1-9

Infographics

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 285/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao. Điểm mới của Nghị định là bổ sung quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao trên môi trường điện tử.

Việt Nam phấn đấu đến năm 2045 trở thành một trong những trung tâm văn hóa, sáng tạo hàng đầu khu vực

Infographic Việt Nam phấn đấu đến năm 2045 trở thành một trong những trung tâm văn hóa, sáng tạo hàng đầu khu vực

Infographics

(GLO)- Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1306/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một trong những trung tâm văn hóa và sáng tạo hàng đầu của khu vực.

Đề xuất phạt tới 12 năm tù với thực phẩm kém chất lượng: Ngưỡng vi phạm được xác định ra sao?

Infographic Đề xuất phạt tới 12 năm tù với thực phẩm kém chất lượng: Ngưỡng vi phạm được xác định ra sao?

Infographics

(GLO)- Bộ Công an đang chủ trì xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, trong đó đề xuất sửa đổi Điều 317 về tội vi phạm quy định về ATTP nhằm tăng cường xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm chất lượng, gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng.

Những điều người dân sở hữu đất đai cần lưu ý để không bị phạt từ ngày 31-8

Infographic Những điều người dân sở hữu đất đai cần lưu ý để không bị phạt từ ngày 31-8

Infographics

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 281/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Văn bản mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 31-8-2026, bổ sung nhiều quy định quan trọng người dân cần lưu ý.

Những thay đổi về thuế, hải quan từ tháng 7

Infographic Những thay đổi về thuế, hải quan từ tháng 7

Infographics

(GLO)- Từ ngày 1-7, nhiều chính sách mới về thuế và hải quan chính thức có hiệu lực, tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu. Dưới đây là các thay đổi đáng chú ý liên quan đến xử phạt vi phạm, quản lý thuế và điều chỉnh thuế xuất khẩu khoáng sản.