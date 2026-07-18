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Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 4 tháng đầu năm tăng 24,7%
(GLO)- Theo số liệu từ Cục Hải quan, 4 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 345,68 tỷ USD, tăng 24,7%, tương ứng tăng 68,47 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2025.
(GLO)- Từ ngày 1-7, nhiều chính sách mới về thuế và hải quan chính thức có hiệu lực, tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu. Dưới đây là các thay đổi đáng chú ý liên quan đến xử phạt vi phạm, quản lý thuế và điều chỉnh thuế xuất khẩu khoáng sản.
Chủ hộ kinh doanh bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ này quá thời hạn nộp 120 ngày trở lên bị hoãn xuất cảnh.
(GLO)- Mùa mưa là thời điểm nhiều khu vực đồi núi tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, lũ quét và trơn trượt. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách không nên tự ý chinh phục các cung đường mòn nguy hiểm để tránh những tai nạn đáng tiếc.
World Cup 2026 chính thức xác định 8 cặp đấu tranh vé vào tứ kết là Canada-Morocco, Paraguay-Pháp, Brazil-Na Uy, Mexico-Anh, Mỹ-Bỉ, Bồ Đào Nha-Tây Ban Nha, Argentina-Ai Cập và Thụy Sĩ-Colombia.
Sạc dự phòng chứa pin kim loại lithium phải có hàm lượng lithium không vượt quá 2 gam; sạc dự phòng chứa pin lithium-ion phải có mức năng lượng định mức không vượt quá 100 Wh.
Tại Hội nghị sơ kết triển khai thực hiện Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 4 yêu cầu lớn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phòng, chống thiên tai không phải là nhiệm vụ bên lề của phát triển, mà là một điều kiện bảo đảm phát triển nhanh, ổn định và bền vững.
Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, là đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh là điểm đến lý tưởng cho những hành trình khám phá du lịch biển do Lonely Planet công bố.
Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 24 và 25/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với khoảng 786 đại biểu.
Nhân mùa World Cup 2026, các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội, các ứng dụng nhắn tin, website xem bóng đá trực tuyến hoặc các hội, nhóm trên không gian mạng để lôi kéo người tham gia cá độ.
Sau 3 tháng triển khai, Chiến dịch 500 ngày đêm đã quy tập 1.109 hài cốt liệt sĩ, từng bước hiện thực hóa hành trình tìm đồng đội và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
Kể từ 15/6/2026, thuê bao di động cần xác thực sinh trắc học khi thay đổi thiết bị trong vòng 2 giờ để tránh bị khóa hoặc chấm dứt dịch vụ.
Sau 32 năm phát động hoạt động hiến máu tình nguyện, toàn quốc đã vận động và tiếp nhận khoảng 24 triệu đơn vị máu, trao đi món quà vô giá, là “phao cứu sinh” giúp người bệnh giành lại sự sống.
Sau khi thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026, học sinh cần lưu ý các mốc thời gian quan trọng để chuẩn bị tốt các bước tiếp theo.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II năm 2026 (Vietnam Travel Day 2026) từ ngày 13 đến 17-8.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cơ bản thống nhất với Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV.
6 tài năng bóng đá trẻ nổi bật tại giải đấu lớn nhất hành tinh năm nay không thể thiếu những cái tên như: Lamine Yamal (Tây Ban Nha), Endrick (Brazil), Arda Guler (Thổ Nhĩ Kỳ)...
Nghị quyết số 78/268 của Liên hợp quốc ghi nhận tầm quan trọng của việc bảo đảm tiếp cận vui chơi, các hoạt động giải trí với sức khỏe thể chất, tâm lý, sự phát triển của trẻ em và thanh niên.
Thí sinh cần lưu ý đến đúng giờ, thí sinh tuân thủ các quy định trong phòng thi như: ngồi đúng vị trí có ghi số báo danh của mình; xuất trình Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu.
Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 quy định về tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành từ ngày 16/6/2025.
(GLO)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai, Liên danh Công ty TNHH Thương mại Truyền thông và Du lịch Thế Giới Xanh, Công ty Cổ phần MEGACOM Quốc Tế vừa ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật Tây Nguyên “Bản hòa âm đại ngàn”.
(GLO)- Lễ hội Du lịch hè năm 2026 là sự kiện văn hóa - du lịch nổi bật nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.
Bắt đầu từ ngày 1/6/2026, xăng sinh học E10 sẽ chính thức được phân phối rộng rãi trên toàn quốc nhằm thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sạch và bảo vệ môi trường.
Chính phủ ban hành Nghị định số 185/2026/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.
Cơ quan Cảnh sát giao thông khuyến nghị người dân chủ động phòng tránh nguy hiểm khi tham gia giao thông trong mùa hè nóng đỉnh điểm, tuân thủ quy tắc an toàn để bảo vệ sức khỏe và tính mạng.