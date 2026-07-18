(GLO)- Từ ngày 1-7, nhiều chính sách mới về thuế và hải quan chính thức có hiệu lực, tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu. Dưới đây là các thay đổi đáng chú ý liên quan đến xử phạt vi phạm, quản lý thuế và điều chỉnh thuế xuất khẩu khoáng sản.