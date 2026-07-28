Infographics

Multimedia

Infographics

Infographic Đề xuất cao tốc Pleiku - Lệ Thanh hơn 17.000 tỷ đồng sẽ đi qua những đâu?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo VnExpress, Bộ Xây dựng)

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa đề xuất Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính xem xét đầu tư dự án đường bộ cao tốc Pleiku - Lệ Thanh theo phương thức đối tác công tư (PPP), với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 17.000 tỷ đồng.

Đây là tuyến cao tốc có ý nghĩa chiến lược, kết nối trung tâm tỉnh Gia Lai với Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, góp phần mở rộng không gian phát triển kinh tế, thương mại và logistics khu vực Tây Nguyên.

de-xuat-cao-toc-pleiku-le-thanh-4.jpg
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Những điều người dân sở hữu đất đai cần lưu ý để không bị phạt từ ngày 31-8

Infographic Những điều người dân sở hữu đất đai cần lưu ý để không bị phạt từ ngày 31-8

Infographics

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 281/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Văn bản mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 31-8-2026, bổ sung nhiều quy định quan trọng người dân cần lưu ý.

Những thay đổi về thuế, hải quan từ tháng 7

Infographic Những thay đổi về thuế, hải quan từ tháng 7

Infographics

(GLO)- Từ ngày 1-7, nhiều chính sách mới về thuế và hải quan chính thức có hiệu lực, tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu. Dưới đây là các thay đổi đáng chú ý liên quan đến xử phạt vi phạm, quản lý thuế và điều chỉnh thuế xuất khẩu khoáng sản.