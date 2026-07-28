Đây là tuyến cao tốc có ý nghĩa chiến lược, kết nối trung tâm tỉnh Gia Lai với Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, góp phần mở rộng không gian phát triển kinh tế, thương mại và logistics khu vực Tây Nguyên.
Toàn cảnh Gia Lai 24h: Đề nghị xử lý nhà đầu tư chậm triển khai trạm dừng nghỉ cao tốc
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng 2 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Đối với dự án chậm triển khai, tỉnh kiến nghị xử lý nghiêm, kể cả xem xét thu hồi chủ trương đầu tư