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Thời sự

Bộ Xây dựng:

Chấp thuận nghiên cứu đầu tư cao tốc Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa theo hình thức PPP

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MINH PHƯƠNG
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(GLO)- Ngày 15-7, Bộ Xây dựng có văn bản chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo đó, nhà đầu tư phải hoàn thiện và nộp hồ sơ đề xuất trước ngày 31-12-2026 cho Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Xây dựng) để tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định chủ trương đầu tư theo quy định.

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Dự kiến tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa có chiều dài 257 km.

Bộ Xây dựng yêu cầu nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương liên quan trong quá trình nghiên cứu nhằm đảm bảo hồ sơ được xây dựng đầy đủ, đánh giá toàn diện các yếu tố kỹ thuật, kinh tế, tài chính và phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

Theo Bộ Xây dựng, việc chấp thuận nêu trên chỉ nhằm mục đích cho phép nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư, không đồng nghĩa với việc chấp thuận phương thức đầu tư, giao nhiệm vụ chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư hoặc cam kết sử dụng kết quả nghiên cứu để triển khai dự án theo quy định của pháp luật.

Tuyến cao tốc Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa có chiều dài khoảng 257 km, đi qua các tỉnh Gia Lai (56 km), Đắk Lắk (125 km) và Lâm Đồng (74 km), với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 77.000 tỷ đồng. Giai đoạn 1 dự kiến xây dựng 4 làn xe, nền đường rộng 24,75 m, tốc độ thiết kế 100 km/giờ, kết nối từ quốc lộ 19 (Gia Lai) đến cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành.

Dự án được kỳ vọng sẽ hoàn thiện trục giao thông Bắc - Nam phía Tây, tăng cường kết nối vùng Tây Nguyên, giảm áp lực cho quốc lộ 14 và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực.

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