Đề xuất rút ngắn thời gian kiểm tra và xử lý hồ sơ cải tạo xe ô tô

(GLO)- Bộ Xây dựng vừa đề xuất giảm thời gian kiểm tra và xử lý hồ sơ cải tạo xe ô tô từ 5 ngày xuống còn 3 ngày làm việc. Đây là nội dung đáng chú ý trong dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các quy định về đăng kiểm đường bộ đang được Bộ này lấy ý kiến.
Tin nhanh đầu ngày:

- Công an tỉnh Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng trao đổi về tình hình an ninh trật tự vùng biên giới

- Đồn Biên phòng Mỹ An tuyên truyền phòng-chống khai thác IUU

- Chuyển giao kỹ thuật nuôi động vật thân mềm có giá trị kinh tế

- Gia Lai tăng cường công tác tiêm chủng mở rộng

- Đề xuất rút ngắn thời gian kiểm tra và xử lý hồ sơ cải tạo xe ô tô

- Khởi tố 2 đối tượng chặn xe, cản trở Cảnh sát Giao thông làm nhiệm vụ

