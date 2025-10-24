Tin nhanh đầu ngày:
- Công an tỉnh Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng trao đổi về tình hình an ninh trật tự vùng biên giới
- Đồn Biên phòng Mỹ An tuyên truyền phòng-chống khai thác IUU
- Chuyển giao kỹ thuật nuôi động vật thân mềm có giá trị kinh tế
- Gia Lai tăng cường công tác tiêm chủng mở rộng
- Đề xuất rút ngắn thời gian kiểm tra và xử lý hồ sơ cải tạo xe ô tô
- Khởi tố 2 đối tượng chặn xe, cản trở Cảnh sát Giao thông làm nhiệm vụ
Sắc màu Việt: Kể chuyện lịch sử qua sân khấu hát bội
Sống khỏe mỗi ngày: Những lợi ích tuyệt vời của dứa cho sức khỏe phụ nữ
Thời tiết hôm nay: Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông