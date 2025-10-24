- Đề xuất rút ngắn thời gian kiểm tra và xử lý hồ sơ cải tạo xe ô tô

(GLO)- Bộ Xây dựng vừa đề xuất giảm thời gian kiểm tra và xử lý hồ sơ cải tạo xe ô tô từ 5 ngày xuống còn 3 ngày làm việc. Đây là nội dung đáng chú ý trong dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các quy định về đăng kiểm đường bộ đang được Bộ này lấy ý kiến.