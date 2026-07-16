Cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk dự kiến khởi công vào năm 2027

Dự án cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk dài hơn 200 km đã được phê duyệt đưa vào danh mục đầu tư trước năm 2030.

Ngày 16.7, tại buổi họp báo định kỳ, ông Trương Công Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã cung cấp thông tin liên quan về việc sắp triển khai các tuyến cao tốc trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk thông xe toàn tuyến

Ông Trương Công Thái cho biết vừa qua Bộ Xây dựng đã quyết định quy hoạch mạng lưới cao tốc quốc gia. Trong đó có dự án cao tốc từ Pleiku (Gia Lai) - Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) - Gia Nghĩa (Lâm Đồng) với chiều dài hơn 260 km có chủ trương đầu tư trước năm 2030 với nguồn vốn khoảng 70.000 tỉ đồng. Hiện nay các cơ quan chuyên môn đang phối hợp cung cấp các thông tin dự án cho các đơn vị để triển khai lập đề xuất, tham mưu.

Đối với dự án cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk, Bộ Xây dựng đã quyết định đưa vào đầu tư trước năm 2030 với tổng chiều dài hơn 200 km.

Ông Trương Công Thái cung cấp các thông tin liên quan về dự án cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk

Trong giai đoạn 1, điểm đầu của dự án nối từ khu vực cảng Bãi Gốc (phía đông Đắk Lắk) đến Buôn Hồ (phía tây Đắk Lắk) có chiều dài khoảng 120 km, dự kiến triển khai trong năm 2027.

Trong giai đoạn 2, dự án sẽ tiếp tục triển khai nối từ Buôn Hồ đến khu vực biên giới của Đắk Lắk giáp Campuchia.

Theo ông Trương Công Thái, đây là 2 dự án cao tốc có tính quan trọng phục vụ cho việc đi lại, tiết kiệm thời gian, kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.

Như Thanh Niên đã thông tin, quốc lộ 29 nối phía đông và phía tây Đắk Lắk quanh co, nhỏ hẹp nhưng là tuyến đường chính, có ý nghĩa quan trọng trong việc giao thương, hiện đã xuống cấp, hư hỏng, có nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sau sáp nhập tỉnh, số lượng cán bộ, người lao động ở phía đông đến phía tây Đắk Lắk làm việc là rất lớn. Để di chuyển bằng xe công vụ từ Tuy Hòa đến Buôn Ma Thuột mất khoảng 5 giờ đồng hồ nếu tuyến quốc lộ 29 vắng xe lưu thông.

Theo Hữu Tú (TNO)