Phường Quy Nhơn Nam quyết tâm lập lại trật tự đô thị trên các tuyến đường văn minh

(GLO)- Từ ngày 5 đến 10-8, UBND phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tổ chức 4 đợt ra quân tuyên truyền, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị trên các tuyến đường văn minh, góp phần từng bước đưa các tiêu chí "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn" đi vào thực chất.

Trước đó, phường Quy Nhơn Nam đã triển khai xây dựng 4 tuyến đường văn minh đô thị gồm: Hàn Mặc Tử, An Dương Vương, Chương Dương và Nguyễn Trung Tín theo các tiêu chí về văn minh đô thị.

Lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền, nhắc nhở người dân và các hộ kinh doanh chấp hành các quy định về sử dụng lòng đường, vỉa hè. Ảnh: Đ.Y

Trong đợt ra quân lần này, lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền, nhắc nhở người dân và các hộ kinh doanh chấp hành các quy định về sử dụng lòng đường, vỉa hè; sắp xếp hàng hóa, bàn ghế, biển hiệu và phương tiện đúng nơi quy định, bảo đảm lối đi dành cho người đi bộ.

Đối với các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng tiến hành chấn chỉnh, xử lý và di dời các vật dụng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè. Ảnh: Đ.Y

Đối với các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng tiến hành chấn chỉnh, xử lý và di dời các vật dụng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và giữ gìn mỹ quan đô thị trên các tuyến phố.

Việc kết hợp giữa công tác tuyên truyền, vận động với kiểm tra, xử lý góp phần nâng cao ý thức chấp hành của người dân và các hộ kinh doanh, hạn chế tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Ảnh: Đ.Y

Việc kết hợp giữa công tác tuyên truyền, vận động với kiểm tra, xử lý đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành của người dân và các hộ kinh doanh, hạn chế tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; từng bước xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trên địa bàn.