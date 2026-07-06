Dự kiến hoàn thành cầu Sông Ba trên QL 19 vào tháng 2-2027

(GLO)- Ngày 6-7, Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) cho biết đang tập trung chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu Sông Ba trên QL 19, đoạn qua phường An Khê (tỉnh Gia Lai), phấn đấu hoàn thành công trình vào tháng 2-2027 theo kế hoạch.

Cầu Sông Ba thuộc gói thầu XL-02 của Dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (giai đoạn II), sử dụng nguồn vốn vay EDCF của Chính phủ Hàn Quốc.

Ban Quản lý dự án 2 đặt mục tiêu gác xong dầm cầu đối với các nhịp giữa sông trước khi lũ về. Ảnh: M.P

Công trình được xây dựng mới về phía hạ lưu cầu hiện hữu, dài 166,8 m, rộng 9 m, gồm 8 nhịp dầm bản rỗng. Khi hoàn thành, cầu sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến QL 19.

Theo Ban Quản lý dự án 2, địa phương đã bàn giao toàn bộ mặt bằng từ tháng 2-2026, hiện không còn vướng mắc. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị thi công các trụ giữa sông và gác dầm các nhịp chính.

Đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thành 3 trụ P1, P2, P3; hoàn tất cọc khoan nhồi các trụ P4, P5, P6 và dự kiến hoàn thành các trụ này trong tháng 7 để triển khai gác dầm vào tháng 8-2026.

Nhà thầu đang triển khai thi công đường dẫn 2 đầu cầu, đảm bảo hoàn thành trước mùa mưa. Ảnh: M.P

Cùng với đó, các hạng mục đường dẫn 2 đầu cầu, móng mố và hệ thống hạ tầng phụ trợ cũng được triển khai đồng bộ.

Sau khoảng 4 tháng thi công, giá trị thực hiện đạt 11,5/39,9 tỷ đồng (tương đương 28,8% giá trị hợp đồng).

Ban Quản lý dự án 2 cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ, góp phần đáp ứng nhu cầu vận tải và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.