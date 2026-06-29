Cần ngăn chặn hành vi ném đá vào xe khách

(GLO)- Vụ việc xe khách bị ném đá trên quốc lộ 19 đoạn qua xã Hra (tỉnh Gia Lai) mới đây một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về hành vi tưởng chừng là trò nghịch ngợm nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Từ trò nghịch dại đến nguy cơ tai nạn

Ngày 22-6, Công an xã Hra phối hợp với Tổ Cảnh sát tuần tra số 1, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc xe khách bị ném đá làm vỡ kính khi đang lưu thông trên quốc lộ 19.

Công an xã Hra làm việc với đại diện nhà xe Thuận Tiến và gia đình các cháu có hành vi ném đá xe khách vào tối 20-6 tại địa bàn xã Hra. Ảnh: Đ.T

Trước đó, tối 20-6, Công an xã Hra tiếp nhận tin báo của anh Phạm Thanh Tân (SN 1979, trú tại phường Diên Hồng). Anh Tân là tài xế của Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Thuận Tiến. Theo trình báo, xe khách giường nằm BKS 81H-044.83 đang lưu thông theo hướng Pleiku đi Đà Nẵng đến đoạn quốc lộ 19 thuộc địa phận xã Hra thì bất ngờ bị một số đối tượng ném đá làm vỡ kính bên hông.

Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe có 20 hành khách cùng 3 nhân viên phục vụ. Cú ném bất ngờ gây ra tiếng động lớn khiến nhiều người trên xe hoảng sợ. Rất may, tài xế vẫn bình tĩnh xử lý tình huống, làm chủ phương tiện, tiếp tục hành trình an toàn và không có thiệt hại về người.

Xe khách giường nằm biển kiểm soát 81H-032.69 bị ném đá vỡ kính bên hông làm hành khách trên xe hoảng loạn. Ảnh: Đ.T

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Hra đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, truy tìm các đối tượng có liên quan. Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định 3 em dưới 14 tuổi gồm: L.M.N (SN 2014), H.G.B (SN 2012) và B.T.N (SN 2014, cùng trú tại xã Hra) đã thực hiện hành vi ném đá vào xe khách.

Theo Trung tá Nguyễn Đình Thống - Phó Trưởng Công an xã Hra, tại buổi làm việc, các em thừa nhận hành vi của mình và cho biết do suy nghĩ bồng bột, muốn vui đùa nên đã ném đá vào phương tiện đang lưu thông mà không nhận thức được mức độ nguy hiểm.

Sau khi được lực lượng chức năng giải thích, giáo dục, các em đã nhận thức rõ hành vi của mình là sai, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của hành khách, người điều khiển phương tiện cũng như gây mất an toàn giao thông.

Vụ việc chưa gây hậu quả đáng tiếc, nhưng cho thấy một thực tế đáng lo ngại: Với phương tiện đang lưu thông trên đường, đặc biệt là xe khách chạy tốc độ cao, một viên đá nhỏ cũng có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Không chỉ làm hư hỏng tài sản, hành vi này còn có thể khiến tài xế giật mình, mất kiểm soát tay lái hoặc khiến hành khách bị thương bởi những mảnh kính vỡ.

Gia đình, cộng đồng chung tay ngăn chặn

Sau khi làm rõ vụ việc, Công an xã Hra đã mời đại diện nhà xe cùng gia đình các em đến làm việc, yêu cầu phối hợp giáo dục, khắc phục hậu quả. Điều đáng ghi nhận là phía nhà xe không đặt nặng vấn đề bồi thường mà mong muốn các em nhận thức được sự nguy hiểm trong hành động của mình.

Công an xã Hra mời đại diện nhà xe Thuận Tiến cùng gia đình và các em đến làm việc, yêu cầu phối hợp giáo dục, khắc phục hậu quả. Ảnh: Đ.T

Ông Trương Văn Luận - Phó Giám đốc Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Thuận Tiến Gia Lai - cho biết: Trong đêm 20-6, có 3 xe khách của Công ty bị ném đá, trong đó 2 xe biển kiểm soát 81H-044.83 và 81H-032.69 bị vỡ kính, tổng thiệt hại hơn 10 triệu đồng. Tuy nhiên, xét hoàn cảnh gia đình các em còn khó khăn, Công ty thống nhất chỉ yêu cầu hỗ trợ khắc phục 5 triệu đồng.

“Theo chúng tôi, điều quan trọng không phải là số tiền bồi thường mà là để các em hiểu được hành vi ném đá vào xe đang chạy nguy hiểm như thế nào. Chỉ một hành động thiếu suy nghĩ có thể gây tai nạn, khiến hành khách bị thương hoặc để lại những hậu quả không thể khắc phục” - ông Luận chia sẻ.

Theo ông Luận, thời gian qua, tại một số địa phương vẫn còn tình trạng thanh - thiếu niên tụ tập ven đường, sử dụng đá hoặc vật cứng ném vào phương tiện đang lưu thông. Nhiều trường hợp xuất phát từ tâm lý tò mò, muốn thử cảm giác mạnh hoặc bị bạn bè rủ rê mà không lường trước hậu quả.

Thực tế đã từng xảy ra những trường hợp hành khách bị thương do mảnh kính vỡ khi xe bị ném đá, thậm chí có người bị tổn thương nghiêm trọng dẫn đến mù mắt. Những hậu quả đó không chỉ ảnh hưởng đến nạn nhân mà còn để lại ám ảnh cho cả gia đình.

Qua vụ việc tại xã Hra, câu chuyện không chỉ dừng lại ở hành vi của trẻ em mà còn đặt ra trách nhiệm của người lớn trong việc quản lý, giáo dục.

Các bậc phụ huynh cần thường xuyên quan tâm, quản lý con em mình, hướng dẫn trẻ cách ứng xử văn minh nơi công cộng; tuyệt đối không để xảy ra các hành vi như ném đá hoặc vật cứng vào phương tiện đang tham gia giao thông.

Đối với các khu vực có tuyến quốc lộ đi qua, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi gây mất an toàn giao thông.

Công an xã Hra cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm, quản lý và giáo dục con em mình; tuyệt đối không để trẻ thực hiện các hành vi nguy hiểm như ném đá hoặc các vật khác vào phương tiện đang tham gia giao thông.