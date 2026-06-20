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Khởi tố kẻ ném bình trà vào người đàn ông mua đá thiên thạch

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Người đàn ông từ TP. Hà Nội vào xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai) đi mua đá thiên thạch đã mâu thuẫn với 1 người dân ở địa phương và đã bị 1 đối tượng cầm bình trà bằng sứ chứa nước sôi ném vào vùng đầu gây thương tích.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam với Trần Xuân Phát (SN 1990, trú tại làng Kmông, xã Ia Krái) về hành vi cố ý gây thương tích.

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Đối tượng Phát bị khởi tố vì dùng bình trà ném vào người đàn ông. Ảnh: ĐVCC

Theo hồ sơ, ngày 10-4-2026, ông P.T.N. (SN 1975, trú tại TP. Hà Nội) đến nhà ông P. (xã Ia Krái) để thỏa thuận về việc mua bán đá thiên thạch. Giữa ông N. và ông P. đã xảy ra mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc.

Lúc này, Phát có mặt tại nhà của ông P. chứng kiến sự việc nên đã cầm bình trà bằng sứ, bên trong chứa nước sôi, ném vào vùng đầu của ông N. khiến nạn nhân bị thương.

Qua quá trình xác minh, thu thập chứng cứ liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định hành vi của Phát có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích nên đã khởi tố để củng cố hồ sơ xử lý.

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