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Truy tìm thanh niên đánh nhau gây rối ở Chư Prông

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã có quyết định truy tìm người đối với Đinh Minh Đức (SN 2006, trú tại thôn 1, xã Chư Prông) liên quan đến vụ đánh nhau gây rối tại 1 quán nước tại xã Chư Prông.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang thụ lý điều tra vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra khoảng 21 giờ ngày 22-2-2026 tại quán nước của bà Đ.T.B. (thôn 2, xã Chư Prông).

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Đinh Minh Đức đã bị Cơ quan Công an truy tìm liên quan vụ đánh nhau gây rối ở Chư Prông. Ảnh: ĐVCC

Trong vụ án này, nhiều đối tượng đã lao vào dùng tay chân, bàn ghế, mũ bảo hiểm đánh nhau gây náo loạn. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 6 đối tượng và tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng có liên quan.

Quá trình điều tra xác định, Đức có tham gia trong nhóm các đối tượng trên và nghi thực hiện hành vi phạm tội nhưng hiện Đức đã rời khỏi địa phương không liên lạc được.

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Đinh Minh Đức (khoanh đỏ) đã tham gia vào trong vụ đánh nhau ở quán nước. Ảnh chụp màn hình

Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định truy tìm Đức. Theo quyết định, khi tìm thấy đối tượng thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, gặp Điều tra viên Lê Bá Nam (số điện thoại 0964.346.777).

Được biết, Đức đã có tiền án về 2 tội danh “Cố ý gây thương tích” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” đã chấp hành xong án phạt tù từ tháng 9-2025.

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