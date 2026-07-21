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Cháy rừng phòng hộ ven biển ở xã Phù Mỹ Đông

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VŨ HOÀNG
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(GLO)- Chiều 21-7, tại tiểu khu 150 (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra một vụ cháy rừng phòng hộ ven biển trên diện rộng.

Dưới thời tiết khô nóng kéo dài cùng gió biển thổi mạnh, ngọn lửa đã bùng phát và lan nhanh, đe dọa trực tiếp đến khu vực sản xuất và đời sống của người dân lân cận.

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Ngọn lửa bùng phát và lan nhanh, đe dọa trực tiếp đến khu vực sản xuất và đời sống của người dân lân cận. Ảnh: Dũng Nhân

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ đã nhanh chóng phối hợp cùng chính quyền địa phương huy động hàng trăm cán bộ, lực lượng Công an, quân sự và nhân dân trên địa bàn khẩn trương triển khai các biện pháp ứng cứu, khoanh vùng và dập lửa.

Khu vực xảy ra cháy chủ yếu là rừng phi lao ven biển, đóng vai trò là lá chắn xanh chắn gió, giữ cát và bảo vệ làng mạc.

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Các lực lượng chức năng tham gia chữa cháy. Ảnh: Dũng Nhân

Bên cạnh nỗ lực dập lửa, lực lượng chức năng xã Phù Mỹ Đông cũng đã phát thông báo khẩn qua hệ thống loa truyền thanh, yêu cầu các hộ dân trong khu vực nguy hiểm chủ động phương án, sẵn sàng di dời khi có lệnh; đồng thời phong tỏa các tuyến đường dẫn vào khu vực cháy để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Nguyên nhân vụ cháy cùng thống kê thiệt hại chi tiết đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Clip: Dũng Nhân
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