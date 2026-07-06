Gia Lai: Yêu cầu chấm dứt tình trạng đốt thực bì không đảm bảo an toàn

Theo UBND tỉnh, thời gian qua, công tác PCCCR trên địa bàn tỉnh tuy đã được quan tâm nhưng tình trạng người dân đốt thực bì sau thu hoạch vẫn còn tái diễn, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng và tai nạn đáng tiếc.
Đáng chú ý, theo báo cáo của UBND xã Cửu An, 1 vụ đốt thực bì tại rẫy đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong.
Để tăng cường hiệu quả công tác PCCCR, hạn chế thấp nhất các vụ việc tương tự xảy ra, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương hướng dẫn UBND các xã, phường và các chủ rừng triển khai quyết liệt biện pháp PCCCR, đưa ra giải pháp cụ thể để chấm dứt tình trạng đốt thực bì sau thu hoạch; đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh.
UBND các xã, phường và các đơn vị chủ rừng chịu trách nhiệm trực tiếp trong quản lý địa bàn, bảo vệ rừng; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là đốt thực bì không đảm bảo an toàn, không để xảy ra cháy rừng và tai nạn tương tự...
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy rừng.
Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Trong quý II/2026, toàn tỉnh trồng mới 4.750 ha rừng, đạt 112,3% kế hoạch quý.
Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, diện tích rừng trồng đạt 6.130 ha, gồm 6.122 ha rừng trồng tập trung và 8 ha cây phân tán. Trong đó, diện tích trồng rừng gỗ lớn đạt 428 ha, đạt 104% kế hoạch 6 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã sản xuất hơn 109,3 triệu cây giống lâm nghiệp các loại.
Đến nay, diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững đạt hơn 23.331 ha, trong đó rừng trồng hơn 23.078 ha và rừng tự nhiên là 253,04 ha.