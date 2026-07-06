Gia Lai: Yêu cầu chấm dứt tình trạng đốt thực bì không đảm bảo an toàn

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), chấn chỉnh tình trạng đốt thực bì không đảm bảo an toàn sau thu hoạch.

Theo UBND tỉnh, thời gian qua, công tác PCCCR trên địa bàn tỉnh tuy đã được quan tâm nhưng tình trạng người dân đốt thực bì sau thu hoạch vẫn còn tái diễn, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng và tai nạn đáng tiếc.

Đáng chú ý, theo báo cáo của UBND xã Cửu An, 1 vụ đốt thực bì tại rẫy đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương chấm dứt tình trạng đốt thực bì không an toàn. Ảnh: Trọng Lợi

Để tăng cường hiệu quả công tác PCCCR, hạn chế thấp nhất các vụ việc tương tự xảy ra, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương hướng dẫn UBND các xã, phường và các chủ rừng triển khai quyết liệt biện pháp PCCCR, đưa ra giải pháp cụ thể để chấm dứt tình trạng đốt thực bì sau thu hoạch; đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh.

UBND các xã, phường và các đơn vị chủ rừng chịu trách nhiệm trực tiếp trong quản lý địa bàn, bảo vệ rừng; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là đốt thực bì không đảm bảo an toàn, không để xảy ra cháy rừng và tai nạn tương tự...