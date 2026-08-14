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Bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ dân ở phường Thống Nhất

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(GLO)- Ngày 14-8, UBND phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ khánh thành công trình cải tạo, sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình ông Phan Đình Ngôi (tổ dân phố 7).

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Đại diện các đơn vị trao quà cho gia đình Phan Đình Ngôi (tổ dân phố 7). Ảnh: ĐVCC

Trước khi được cải tạo, sửa chữa, ngôi nhà của gia đình ông Ngôi đã xuống cấp nghiêm trọng, vách tôn hoen rỉ, mái dột nát, không bảo đảm an toàn trong sinh hoạt. Trước hoàn cảnh đó, UBND phường Thống Nhất đã vận động Chi nhánh Petrolimex Pleiku - Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai hỗ trợ 60 triệu đồng để gia đình có điều kiện sửa chữa, cải tạo nhà ở.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hoàng Thị Thao - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Thống Nhất, cho biết: Việc hoàn thành, đưa công trình nhà tình nghĩa vào sử dụng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng đối với gia đình còn khó khăn. Qua đó, góp phần cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo đảm an sinh xã hội, phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”, chung tay chăm lo đời sống nhân dân.

Dịp này, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thống Nhất trao tặng những phần quà, động viên gia đình ông Ngôi tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

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