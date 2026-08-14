Ô tô va chạm xe máy tại ngã tư ở Tuy Phước Đông khiến cụ ông tử vong

(GLO)- Chiều 14-8, lãnh đạo xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra lúc 11 giờ 55 phút ngày 14-8, tại ngã tư tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn (cũ) đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại và đường giao thông nông thôn (thuộc địa bàn thôn Phước Sơn, xã Tuy Phước Đông).

Vụ va chạm khiến cụ ông tử vong tại chỗ. Ảnh: Ngọc Lai

Hai phương tiện xảy ra va chạm là ô tô mang biển kiểm soát 77A-339xx do ông Nguyễn Minh H. (SN 1976, trú phường Bình Định) cầm lái và xe máy biển số 81AA-049xx do ông Trần Hữu N. (SN 1948, trú xã Xuân An) điều khiển. Hậu quả khiến ông N. tử vong tại chỗ, 2 phương tiện hư hỏng.

Ngay sau vụ tai nạn, Công an xã Tuy Phước Đông phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 xác minh, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.