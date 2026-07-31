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Điện lực Pleiku phát hiện 75 trường hợp vi phạm hợp đồng mua bán điện

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HẢI YẾN HẢI YẾN
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(GLO)-Từ đầu năm đến nay, Điện lực Pleiku (Công ty Điện lực Gia Lai) đã phát hiện và xử lý 75 trường hợp vi phạm hợp đồng mua bán điện, truy thu hơn 117,42 triệu đồng.

Điện lực Pleiku đang quản lý hơn 92.978 khách hàng trên địa bàn các phường Pleiku, Diên Hồng, An Phú, Hội Phú, Thống Nhất và xã Gào, xã Biển Hồ. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã thực hiện 5.874 lượt kiểm tra, tập trung tại các khu vực có nguy cơ xảy ra vi phạm và tổn thất điện năng cao.

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Nhân viên điện lực Pleiku làm việc với khách hàng trong quá trình kiểm tra, giám sát mua bán điện. Ảnh: ĐVCC

Ông Lê Thanh Bình - Tổ phó Tổ Quản lý kinh doanh Điện lực Pleiku - cho biết: "Công tác kiểm tra, giám sát mua bán điện đòi hỏi cán bộ thường xuyên phân tích dữ liệu từ các phần mềm quản lý để nhận diện những dấu hiệu bất thường trong sử dụng điện. Khi phát hiện nghi vấn, lực lượng kiểm tra phải trực tiếp bám địa bàn, theo dõi hiện trường nhiều giờ để thu thập chứng cứ. Không ít trường hợp phải làm việc trong điều kiện phức tạp, tiềm ẩn nguy hiểm và đối mặt với sự chống đối của các đối tượng vi phạm".

Thời gian qua, Điện lực Pleiku đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý hệ thống đo đếm, thường xuyên theo dõi dữ liệu từ công tơ điện tử và hệ thống thu thập dữ liệu từ xa nhằm kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường. Đồng thời, đơn vị tăng cường kiểm tra hệ thống đo đếm tại các trạm biến áp chuyên dùng, trạm biến áp công cộng và khu vực có tỷ lệ tổn thất điện năng cao.

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