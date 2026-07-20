Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện theo từng khu vực từ ngày 22 đến 28-7

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện theo từng khu vực từ ngày 22 đến 28-7

tbkh-baogltuan3031-page-0001.jpg
tbkh-baogltuan3031-page-0002.jpg
tbkh-baogltuan3031-page-0003.jpg
tbkh-baogltuan3031-page-0004.jpg
tbkh-baogltuan3031-page-0005.jpg
tbkh-baogltuan3031-page-0006.jpg
tbkh-baogltuan3031-page-0007.jpg
tbkh-baogltuan3031-page-0008.jpg
tbkh-baogltuan3031-page-0009.jpg
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Rào chắn, xóa bỏ 4 lối đi tự mở qua đường sắt Bắc - Nam

Gia Lai: Xóa bỏ 4 lối đi tự mở qua đường sắt Bắc - Nam

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)-Ngày 16-7, Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Phòng CSGT Công an tỉnh, Văn phòng đại diện khu vực Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam) và chính quyền địa phương đã rào chắn, xóa 4 lối đi tự mở qua tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Xóa bỏ 6 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

Xóa bỏ 6 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 15-7, Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Văn phòng đại diện khu vực Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam), chính quyền phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc tổ chức rào chắn, xóa 6 lối đi tự mở tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

Trang bị kiến thức phòng, chống ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, PCCC, phòng chống đuối nước cho học sinh

Trang bị kiến thức pháp luật cho học sinh trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sáng 10-7, tại Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Quy Nhơn Bắc), Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh) và Công an phường Quy Nhơn Bắc tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, pháo; hướng dẫn kỹ năng PCCC, phòng tránh đuối nước.

null