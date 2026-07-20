Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện theo từng khu vực từ ngày 15 đến 21-7
(GLO)- Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện theo từng khu vực từ ngày 15 đến 21-7.
(GLO)- Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện theo từng khu vực từ ngày 22 đến 28-7
(GLO)- Thực hiện công tác tuần tra tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) đã tạm giữ 527 phương tiện.
(GLO)- Sáng 17-7, lãnh đạo UBND phường An Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động vừa xảy ra trên địa bàn khiến 1 phụ nữ tử vong.
(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) cho biết: Cơn bão số 13 năm 2025 đã làm nhiều hạng mục trong công viên thuộc khu dân cư An Hòa (tổ dân phố An Hòa) bị hư hỏng, ngã đổ.
(GLO)-Ngày 16-7, Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Phòng CSGT Công an tỉnh, Văn phòng đại diện khu vực Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam) và chính quyền địa phương đã rào chắn, xóa 4 lối đi tự mở qua tuyến đường sắt Bắc - Nam.
(GLO)- Trong quá trình thi công dự án tuyến đường trục Đông - Tây kết nối đường ven biển ĐT 639, nhiều hộ dân ở tổ 8 (tổ dân phố 6, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) cho biết nhà cửa của họ xuất hiện các vết nứt, sụt lún.
(GLO)- Ngày 15-7, Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Văn phòng đại diện khu vực Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam), chính quyền phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc tổ chức rào chắn, xóa 6 lối đi tự mở tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn
(GLO)- Chiều 14-7, trên tỉnh lộ 639 đoạn qua địa bàn xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến người đàn ông tử vong sau khi đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 14-7, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) đã phát động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2026.
(GLO)- Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện theo từng khu vực từ ngày 15 đến 21-7.
(GLO)- Trước tình trạng trẻ em thả diều, bắn chim gần lưới điện cao áp gây nguy cơ mất an toàn, Xí nghiệp Lưới điện cao thế Gia Lai (Công ty Điện lực Gia Lai) đề nghị các địa phương tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định bảo vệ an toàn lưới điện.
Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang cho biết vụ lật ca nô du lịch xảy ra khoảng 13 giờ ngày 11.7. Có nhiều người được cứu hộ sau khi tai nạn xảy ra.
(GLO)- Ngày 10-7, tại Đội sản xuất Ia Lâu, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê (tỉnh Gia Lai) khánh thành khu nhà ở tập thể dành cho 18 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
(GLO)- Hai vụ cháy tàu cá liên tiếp xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian ngắn vừa qua đã gây thiệt hại lớn về tài sản, gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy, nổ tại các khu neo đậu tàu thuyền.
(GLO)- Sáng 10-7, tại Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Quy Nhơn Bắc), Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh) và Công an phường Quy Nhơn Bắc tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, pháo; hướng dẫn kỹ năng PCCC, phòng tránh đuối nước.
(GLO)- Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xã Bình Phú (tỉnh Gia Lai) vừa phát thông báo lần 3 về việc kê khai, xác nhận và di dời các phần mộ bị ảnh hưởng bởi Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đoạn qua địa bàn xã.
(GLO)- Ngày 9-7, Công an xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) đã tiếp nhận 1 cá thể rùa cổ sọc quý hiếm do em Phan Hùng Vương (SN 2010, trú thôn Thuận Nhứt, xã Bình Hiệp) tự nguyện giao nộp.
(GLO)- Ngày 8-7, UBND xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Tiểu đoàn 50 và Trung đoàn 991 khởi công xây dựng nhà ở cho chị Trần Thị Thắm (thôn Ia Đao), là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) bày tỏ bức xúc trước tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng công trình trái phép tại thôn Lai Nghi.
(GLO)- 1 cá thể cua cạn có kích thước lớn, hình dáng đặc biệt vừa được ghi nhận tại khu vực Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu cũng như người dân địa phương.
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), chấn chỉnh tình trạng đốt thực bì không đảm bảo an toàn sau thu hoạch.
(GLO)- Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện theo từng khu vực từ ngày 8-7 đến 14-7
Khi có người lưu trú qua đêm, thành viên hộ gia đình có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.
(GLO)- Trưa 5-7, lãnh đạo UBND phường Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến bé trai 11 tuổi tử vong.
(GLO)- Trước thực trạng công tác đo đạc địa chính và xác nhận ranh giới đất trên địa bàn xảy ra nhiều bất cập, nguy cơ phát sinh tranh chấp, UBND xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) tập trung chấn chỉnh, siết chặt quản lý đối với hoạt động này.