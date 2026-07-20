Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện theo từng khu vực từ ngày 22 đến 28-7

(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) cho biết: Cơn bão số 13 năm 2025 đã làm nhiều hạng mục trong công viên thuộc khu dân cư An Hòa (tổ dân phố An Hòa) bị hư hỏng, ngã đổ.