Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện theo từng khu vực từ ngày 8 đến 14-7
(GLO)- Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện theo từng khu vực từ ngày 8-7 đến 14-7
(GLO)- Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện theo từng khu vực từ ngày 15 đến 21-7.
(GLO)- Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xã Bình Phú (tỉnh Gia Lai) vừa phát thông báo lần 3 về việc kê khai, xác nhận và di dời các phần mộ bị ảnh hưởng bởi Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đoạn qua địa bàn xã.
(GLO)- Ngày 9-7, Công an xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) đã tiếp nhận 1 cá thể rùa cổ sọc quý hiếm do em Phan Hùng Vương (SN 2010, trú thôn Thuận Nhứt, xã Bình Hiệp) tự nguyện giao nộp.
(GLO)- Ngày 8-7, UBND xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Tiểu đoàn 50 và Trung đoàn 991 khởi công xây dựng nhà ở cho chị Trần Thị Thắm (thôn Ia Đao), là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) bày tỏ bức xúc trước tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng công trình trái phép tại thôn Lai Nghi.
(GLO)- Ngày 7-7, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 (Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai) phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện hơn 2 tấn mỡ và da động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ được tập kết tại một cơ sở kinh doanh trên đường Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn).
(GLO)- Ngày 7-7, Công an phường Tam Quan (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa hỗ trợ một người dân trên địa bàn nhận lại số tiền 150 triệu đồng sau khi chuyển nhầm sang tài khoản ngân hàng của một người ở TP. Cần Thơ.
(GLO)- Dù đã có quy định rõ về tuyến đường và khung giờ hoạt động, nhiều xe điện chở khách tại khu vực Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vẫn vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Lực lượng CSGT đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm để lập lại trật tự và đưa loại hình vận tải này vào nền nếp.
(GLO)- 1 cá thể cua cạn có kích thước lớn, hình dáng đặc biệt vừa được ghi nhận tại khu vực Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu cũng như người dân địa phương.
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), chấn chỉnh tình trạng đốt thực bì không đảm bảo an toàn sau thu hoạch.
(GLO)- Trước thực trạng công tác đo đạc địa chính và xác nhận ranh giới đất trên địa bàn xảy ra nhiều bất cập, nguy cơ phát sinh tranh chấp, UBND xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) tập trung chấn chỉnh, siết chặt quản lý đối với hoạt động này.
(GLO)- Ngày 4-7, Công an xã An Lương (tỉnh Gia Lai) xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với UBND xã và lực lượng Kiểm lâm địa bàn thả về môi trường tự nhiên 2 cá thể động vật hoang dã quý hiếm, gồm 1 cá thể tê tê và 1 cá thể rùa núi vàng, sau khi được người dân tự nguyện giao nộp.
(GLO)- Nhiều tuyến kênh mương trên địa bàn xã Tuy Phước Bắc bị bồi lấp, sạt lở, thậm chí bị lấn chiếm, làm giảm hiệu quả tưới, tiêu và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của hàng trăm hộ dân.
(GLO)- Nhặt được chiếc túi xách, bên trong có gần 50 triệu đồng cùng dây chuyền vàng, 1 người dân ở xã Bàu Cạn (tỉnh Gia Lai) đã mang đến Công an xã giao nộp để tìm người đánh rơi trả lại.
(GLO)- Chiều 3-7, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND xã Đak Pơ tổ chức thực tập phương án CNCH sự cố tai nạn đuối nước tại hồ Công viên xã Đak Pơ.
(GLO)- Công an phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với người dân và đơn vị chức năng cứu một nam thanh niên nhảy cầu Thị Nại.
(GLO)- Chiều 2-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Gia Hoàng (TP. Hồ Chí Minh) trao tặng nhà tình thương cho hộ ông Rơ Mah Đông (làng Nú), thuộc diện đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã.
(GLO)- Dãy phòng học 2 tầng thuộc dự án Trường Mầm non Bình Tường (thôn Hòa Trung, xã Bình Phú) có mức đầu tư gần 10 tỷ đồng. Mặc dù hoàn thành từ năm 2023 nhưng công trình bị bỏ hoang. Trong khi đó, nhiều trẻ em phải học tại các điểm trường thiếu điều kiện tổ chức bán trú.
(GLO)- Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp Công đoàn trong tỉnh Gia Lai đã trao khoảng 2.600 suất quà cho đoàn viên, người lao động; vận động 73 doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca; tổ chức đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra thông báo tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào tháng 12-2025 liên quan đến Ngô Xuân Đức.
(GLO)- Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện theo từng khu vực từ ngày 1-7 đến 7-7.
(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản kiến nghị gửi Ban Quản lý Dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai về một số biện pháp cần thực hiện nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 19B và ĐH 26 qua các xã Bình An, Bình Khê.
(GLO)- Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai (Sở Nông nghiệp và Môi trường) từ đầu năm đến nay, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ rừng tuần tra, truy quét, phát hiện và ngăn chặn kịp thời 153 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp.
(GLO)- Từ ngày 7-6 đến 7-8-2026, tại Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), các chuyên gia của Bệnh viện Châm cứu Trung ương sẽ trực tiếp thăm khám cho các bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại bệnh viện.
(GLO)- Sáng 28-6, ông Hà Văn Cát-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao hỗ trợ sinh kế chăn nuôi gà cho 3 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ tiền cho bệnh nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.