Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện theo từng khu vực từ ngày 15 đến 21-7

(GLO)- Ngày 7-7, Công an phường Tam Quan (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa hỗ trợ một người dân trên địa bàn nhận lại số tiền 150 triệu đồng sau khi chuyển nhầm sang tài khoản ngân hàng của một người ở TP. Cần Thơ.