Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện theo từng khu vực từ ngày 8 đến 14-7

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, khi trẻ em sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng trên không gian mạng, cha mẹ hoặc người giám hộ sẽ phải đăng ký tài khoản bằng thông tin cá nhân của mình và có trách nhiệm giám sát, quản lý hoạt động của trẻ trên các nền tảng số.