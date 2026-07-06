Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện theo từng khu vực từ ngày 8 đến 14-7

Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện theo từng khu vực từ ngày 1-7 đến 7-7
(GLO)- Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện theo từng khu vực từ ngày 1-7 đến 7-7.
(GLO)- Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện theo từng khu vực từ ngày 8-7 đến 14-7
(GLO)- Công an phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với người dân và đơn vị chức năng cứu một nam thanh niên nhảy cầu Thị Nại.
(GLO)- Chiều 2-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Gia Hoàng (TP. Hồ Chí Minh) trao tặng nhà tình thương cho hộ ông Rơ Mah Đông (làng Nú), thuộc diện đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã.
(GLO)- Dãy phòng học 2 tầng thuộc dự án Trường Mầm non Bình Tường (thôn Hòa Trung, xã Bình Phú) có mức đầu tư gần 10 tỷ đồng. Mặc dù hoàn thành từ năm 2023 nhưng công trình bị bỏ hoang. Trong khi đó, nhiều trẻ em phải học tại các điểm trường thiếu điều kiện tổ chức bán trú.
(GLO)- Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp Công đoàn trong tỉnh Gia Lai đã trao khoảng 2.600 suất quà cho đoàn viên, người lao động; vận động 73 doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca; tổ chức đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.
(GLO)- Ngày 1-7, Bệnh viện Quân y 211 (410 Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) thông tin đang tiếp nhận điều trị một bệnh nhân bị tai nạn giao thông trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu và chưa xác định được danh tính.
Hãng hàng không Vietnam Airlines đã tiếp tục thực hiện chuyến bay đặc biệt thứ hai, vận chuyển 46,8 tấn hàng hỗ trợ của Việt Nam tới Venezuela.
(GLO)- Nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân sống dọc tuyến kênh thoát nước qua khu phố 5 (phường Quy Nhơn Bắc) và khu phố 2, 3 (phường Quy Nhơn Ðông) phải chịu cảnh nước thải tù đọng, rác thải ngập kênh, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống.
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra thông báo tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào tháng 12-2025 liên quan đến Ngô Xuân Đức.
(GLO)- Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện theo từng khu vực từ ngày 1-7 đến 7-7.
(GLO)- Sáng 28-6, ông Hà Văn Cát-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao hỗ trợ sinh kế chăn nuôi gà cho 3 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ tiền cho bệnh nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Chiều 27-6, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai và UBND phường Ayun Pa tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Rmah H’Nhíp (SN 1958, thương binh hạng 3/4, trú tại buôn Ama Djơng, phường Ayun Pa).
(GLO)- Nhiều năm qua, đường Lê Văn Hưu (tổ 4, phường Thống Nhất) xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bong tróc, nhiều ổ gà, ổ voi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
(GLO)- Những ngày này, tại Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku), chị Siu Ri (SN 2006, làng Koái, xã Chư Sê) vẫn đang điều trị căn bệnh lupus ban đỏ quái ác cùng hàng loạt biến chứng nguy hiểm trong tình trạng sức khỏe yếu.
(GLO)- Ngày 26-6, đại diện Công ty CP C-Holdings (TP Hồ Chí Minh) đã đến thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ 2 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Thống Nhất và phường Pleiku (tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) khu vực 11 (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với UBND xã Chư Pưh tổ chức trao giấy xác nhận khuyết tật và các quyết định liên quan đến chế độ trợ giúp xã hội cho người khuyết tật đối với bà Siu H'Awat (SN 1950, trú tại làng Plei Thông A, xã Chư Pưh).
(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, khi trẻ em sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng trên không gian mạng, cha mẹ hoặc người giám hộ sẽ phải đăng ký tài khoản bằng thông tin cá nhân của mình và có trách nhiệm giám sát, quản lý hoạt động của trẻ trên các nền tảng số.
(GLO)- Sáng 26-6, lãnh đạo UBND phường An Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ một nam thanh niên được phát hiện tử vong tại tuyến đường giao thông qua địa bàn.
(GLO)- Ngày 25-6, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai đã có văn bản kiến nghị Ban Quản lý Dự án đường bộ miền Trung chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương khắc phục những tồn tại, bất cập ở các công trình đang triển khai trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Trong khuôn khổ Cuộc thi Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026, sáng 24-6, 20 thí sinh đã tham gia chương trình thiện nguyện “Lan tỏa yêu thương” tại Làng phong Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Nhân Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam 1-7, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) phối hợp với các cấp, ngành, địa phương tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn toàn tỉnh.
(GLO)- Tình trạng dây cáp viễn thông chùng võng, đứt gãy, treo lơ lửng và giăng mắc trên nhiều tuyến đường ở khu vực Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, cháy nổ.
(GLO)- Dự án Khu định canh, định cư tập trung Suối Ðá (làng K2, xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai) đã đưa vào sử dụng gần 2 năm. Tuy nhiều hộ dân đã xây dựng nhà ở ổn định nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
(GLO)- Ngày 22-6, Công an xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã trao lại 34 triệu đồng cho anh Rơ Châm Hào (SN 1998, trú tại làng O Sơr, xã Gào) sau khi hỗ trợ xác minh, liên hệ chủ tài khoản nhận số tiền do anh chuyển nhầm.
(GLO)- Chiều 22-6, lãnh đạo UBND xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) xác nhận người dân địa phương vừa phát hiện thi thể người đàn ông dưới đoạn kênh Văn Phong chảy qua địa bàn.