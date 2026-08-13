Công an xã Ia Nan trao hơn 500 sim điện thoại miễn phí cho người dân

(GLO)- Thực hiện chiến dịch “40 ngày đêm thu nhận căn cước, kích hoạt định danh điện tử cho Nhân dân” (từ ngày 4-8 đến 15-9), Công an xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai) đã triển khai thu nhận hồ sơ cấp CCCD và định danh điện tử mức độ 2 cho người dân tại địa phương.

Để hoàn thành chỉ tiêu công tác, đơn vị tập trung hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn thiện các thủ tục về căn cước và định danh điện tử. Đặc biệt, trước tình trạng nhiều người chưa có sim điện thoại chính chủ, gặp trở ngại trong quá trình đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử; từ đầu năm đến nay, Công an xã Ia Nan phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Bảo Hoàng, Hội Bất động sản Đức Cơ cùng một số tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trên địa bàn trao hơn 500 sim điện thoại miễn phí cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Công an xã Ia Nan thực hiện cao điểm 40 ngày đêm thu nhận căn cước, kích hoạt định danh điện tử cho Nhân dân” Ảnh: Hải Long

Tính đến ngày 12-8, đối với công dân từ 14 tuổi trở lên, Công an xã đã làm hồ sơ cấp căn cước cho 6.616 trường hợp; thu nhận định danh điện tử mức độ 2 cho 6.014 trường hợp, trong đó 5.861 trường hợp đã kích hoạt. Đối với nhóm công dân từ 6 đến 14 tuổi, đã có 939 trường hợp được cấp căn cước; 674 trường hợp được thu nhận định danh điện tử mức độ 2, trong đó 629 trường hợp đã kích hoạt và 45 trường hợp chưa kích hoạt.

Cùng với việc tổ chức các tổ công tác tại địa bàn dân cư, Công an xã còn chủ động hỗ trợ những trường hợp khó khăn. Đối với người khuyết tật, người già yếu, cán bộ Công an xã trực tiếp đến tận nhà thu nhận hồ sơ, làm căn cước và hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử.