Giếng khoan ở Chư Prông bất ngờ ngừng phun khí và nước sau hơn 20 ngày

(GLO)- Sau hơn 20 ngày liên tục phun khí và nước lên mặt đất, giếng khoan của gia đình ông Đàm Xuân Hòa (làng Thung, xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã bất ngờ dừng hoạt động.

Ông Hòa cho biết, sáng 9-8, khí và nước từ giếng khoan vẫn phun mạnh, tạo thành những đợt sóng cuồn cuộn quanh miệng giếng. Tuy nhiên, hiện tượng này sau đó đột ngột chấm dứt.

Theo ông Hòa, có thể lượng khí tự nhiên đã thoát hết hoặc một tầng đất bên dưới bị sụp khiến giếng ngừng phun.

Đến ngày 9-8, giếng khoan của gia đình ông Đàm Xuân Hòa (làng Thung, xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã bất ngờ dừng hoạt động. Ảnh: M.P

Trước đó, gia đình từng tìm cách lấp giếng nhưng không thể thực hiện do áp suất khí phun lên quá mạnh. Sau khi giếng ngừng hoạt động, gia đình đã báo cáo UBND xã Chư Prông và được hướng dẫn chưa tự ý lấp giếng, chờ phương án của cơ quan chuyên môn.

Liên quan vụ việc, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, UBND xã Chư Prông cùng các đơn vị chuyên môn về địa chất, khoáng sản kiểm tra thực tế, lấy mẫu đánh giá thành phần khí và nước tại lỗ khoan. Các đơn vị được giao hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 15-8-2026.

Giếng khoan của gia đình ông Đàm Xuân Hòa (làng Thung, xã Chư Prông) đã liên tục phun hỗn hợp khí và nước không ngừng trong hơn 20 ngày. Ảnh: M.P

Sau khi có kết quả kiểm tra, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phương án quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 20-7, trong quá trình cải tạo giếng cũ để lấy nước tưới, ông Hòa bất ngờ phát hiện khí và nước phun mạnh từ miệng giếng.

UBND xã Chư Prông sau đó đã xử phạt ông Hòa 42,5 triệu đồng do thực hiện hoạt động khoan giếng khi chưa được cấp phép.