Nhóm Từ thiện Chư Prông trao trên 18,6 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân nghèo

(GLO)- Ngày 26-7, ông Nguyễn Đắc Kiên Bình- trưởng nhóm Từ thiện Chư Prông, đại diện nhóm đã trao tiền hỗ trợ 18.628.000 đồng đến gia đình bé Kpă Khương (làng Xom, xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai).

Số tiền trên do nhóm vận động các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ nhằm san sẻ phần nào gánh nặng trong hành trình chăm sóc, điều trị bệnh cho bé Khương.

Ông Nguyễn Đắc Kiên Bình - trưởng nhóm Từ thiện Chư Prông, đại diện nhóm đã trao tiền hỗ trợ 18.628.000 đồng đến gia đình bé Kpă Khương. Ảnh: Như Nguyện

Được biết, bé Khương (SN 2024) không may mang căn bệnh não úng thủy từ khi chào đời. Thu nhập của gia đình chủ yếu từ làm nông, tuy nhiên do con bị bệnh nên mẹ phải ở nhà toàn thời gian để chăm sóc. Còn người cha dù làm lụng vất vả nhưng thu nhập vẫn không đủ trang trải các khoản sinh hoạt trong gia đình.

Biết hoàn cảnh trên, ngày 24-7, Nhóm Từ thiện Chư Prông đã phát động chiến dịch quyên góp hỗ trợ cho bé Khương. Trong 3 ngày, tài khoản của nhóm đã nhận được 18.628.000 đồng và đã tiến hành trao kịp thời đến gia đình bé Khương.