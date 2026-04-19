Nhóm từ thiện Chư Prông hỗ trợ 40 triệu đồng cho bệnh nhân khó khăn

(GLO)- Chiều 18-4, ông Nguyễn Đắc Kiên Bình - Trưởng nhóm từ thiện Chư Prông (trực thuộc Trung tâm Tình nguyện quốc gia) đã trao 40 triệu đồng cho người thân chị Kpuih Glol (SN 1978, xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai) nhằm hỗ trợ điều trị bệnh.

Số tiền này do nhóm từ thiện Chư Prông vận động từ các nhà hảo tâm chung tay đóng góp.

Ông Nguyễn Đắc Kiên Bình - Trưởng nhóm từ thiện Chư Prông trao tiền hỗ trợ cho người thân chị Glol. Ảnh: Bình Kiên

Trước đó, chị Glol trong lúc đi lấy nước chẳng may trượt ngã dẫn đến chấn động, tụ máu não. Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên chị không đến bệnh viện chữa trị.

Biết thông tin, nhóm từ thiện Chư Prông đã đến thăm hỏi, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình. Theo đó, chồng chị Glol đã qua đời, các con còn nhỏ. Gia đình chị thuộc diện đặc biệt khó khăn, không có khả năng chi trả chi phí chữa bệnh.

Sau khi vận động đủ kinh phí điều trị, đại diện nhóm đã đưa chị Glol đến Bệnh viện Quân y 211 và làm các thủ tục nhập viện giúp chị trong chiều 18-4.

Trước đó, ngày 14-4, nhóm từ thiện Chư Prông cũng đã trao 50.665.000 đồng hỗ trợ chi phí điều trị bệnh cho em Nguyễn Tuyết Nhung (17 tuổi, ở làng Ring, xã Ia Mơ).

Tin liên quan

Chi đoàn Công an xã Chư Prông và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình Xuân yêu thương, trao quà Tết Bính Ngọ 2026 cho người nghèo thôn Bình Thanh.

“Xuân yêu thương” đến với người nghèo thôn Bình Thanh

(GLO)- Chiều 16-1, tại hội trường thôn Bình Thanh (xã Chư Prông), Chi đoàn Công an xã Chư Prông phối hợp với Nhóm từ thiện Chư Prông và Nha khoa quốc tế Sài Gòn tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo” với chủ đề Xuân yêu thương - Tết Bính Ngọ 2026.

Có thể bạn quan tâm

Ngành Y tế Gia Lai tăng cường các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật

Ngành Y tế Gia Lai tăng cường các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Theo Sở Y tế Gia Lai, Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18-4) năm 2026 với chủ đề “Thúc đẩy quyền tham gia của người khuyết tật-Kiến tạo đột phá phát triển”. Dịp này, Sở Y tế đề nghị các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực, hiệu quả.

Cần xử lý dứt điểm công trình chắn ngang đường nội bộ chợ Mộc Bài

Cần xử lý dứt điểm công trình chắn ngang đường nội bộ chợ Mộc Bài

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Nhiều năm qua, trên tuyến đường nội bộ chợ Mộc Bài (thôn Thanh Tú, xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai) có 3 công trình chắn ngang, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến việc buôn bán của người dân. Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Tăng cường an toàn khi tắm biển cho du khách

Tăng cường an toàn khi tắm biển cho du khách

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sau những sự cố đuối nước gần đây, du khách và người dân được cảnh báo về các nguy cơ khi tắm biển. Lực lượng cứu hộ và đơn vị quản lý bãi biển đã bố trí trực, cắm biển cảnh báo và tăng cường tuyên truyền, giúp mọi người tắm biển an toàn.

