Nhóm từ thiện Chư Prông hỗ trợ 40 triệu đồng cho bệnh nhân khó khăn

(GLO)- Chiều 18-4, ông Nguyễn Đắc Kiên Bình - Trưởng nhóm từ thiện Chư Prông (trực thuộc Trung tâm Tình nguyện quốc gia) đã trao 40 triệu đồng cho người thân chị Kpuih Glol (SN 1978, xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai) nhằm hỗ trợ điều trị bệnh.

Số tiền này do nhóm từ thiện Chư Prông vận động từ các nhà hảo tâm chung tay đóng góp.

Ông Nguyễn Đắc Kiên Bình - Trưởng nhóm từ thiện Chư Prông trao tiền hỗ trợ cho người thân chị Glol. Ảnh: Bình Kiên

Trước đó, chị Glol trong lúc đi lấy nước chẳng may trượt ngã dẫn đến chấn động, tụ máu não. Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên chị không đến bệnh viện chữa trị.

Biết thông tin, nhóm từ thiện Chư Prông đã đến thăm hỏi, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình. Theo đó, chồng chị Glol đã qua đời, các con còn nhỏ. Gia đình chị thuộc diện đặc biệt khó khăn, không có khả năng chi trả chi phí chữa bệnh.

Sau khi vận động đủ kinh phí điều trị, đại diện nhóm đã đưa chị Glol đến Bệnh viện Quân y 211 và làm các thủ tục nhập viện giúp chị trong chiều 18-4.

Trước đó, ngày 14-4, nhóm từ thiện Chư Prông cũng đã trao 50.665.000 đồng hỗ trợ chi phí điều trị bệnh cho em Nguyễn Tuyết Nhung (17 tuổi, ở làng Ring, xã Ia Mơ).