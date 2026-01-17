Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

“Xuân yêu thương” đến với người nghèo thôn Bình Thanh

(GLO)- Chiều 16-1, tại hội trường thôn Bình Thanh (xã Chư Prông), Chi đoàn Công an xã Chư Prông phối hợp với Nhóm từ thiện Chư Prông và Nha khoa quốc tế Sài Gòn tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo” với chủ đề Xuân yêu thương - Tết Bính Ngọ 2026.

xuan-yeu-thuong-tet-binh-ngo-thon-binh-thanh.jpg
Ban tổ chức trao những phần quà “Xuân yêu thương” đến người dân. Ảnh: ĐVCC

Chương trình hướng đến các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và người già neo đơn trên địa bàn thôn Bình Thanh, góp phần giúp bà con đón Tết trong không khí ấm áp, đủ đầy hơn.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 56 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo và người già neo đơn; đồng thời trao 13 xe đạp “Tiếp sức đến trường” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập.

trao-xe-dap-den-voi-nguoi-ngheo-thon-binh-thanh.jpg
Trao xe đạp “Tiếp sức đến trường” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh hoạt động trao quà, lực lượng Công an xã Chư Prông còn phát tờ rơi tuyên truyền về phòng ngừa tội phạm, tặng móc khóa an ninh nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.

