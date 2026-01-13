Hỗ trợ 3 tỷ đồng cho các gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai

(GLO)- Sáng 13-1, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam phối hợp với Tổ chức Cứu trợ Trẻ em, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và chính quyền xã Tuy Phước tổ chức lễ khởi động chương trình hỗ trợ tiền mặt cho các gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão số 13 và đợt mưa lũ vừa qua.

Tại buổi lễ, 344 hộ gia đình trên địa bàn xã Tuy Phước được nhận hỗ trợ với mức 3 triệu đồng/hộ. Đối tượng thụ hưởng là những gia đình bị thiệt hại do mưa lũ và có trẻ em dưới 18 tuổi.

Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em, Hội CTĐ tỉnh và chính quyền xã Tuy Phước trao hỗ trợ tiền mặt cho hộ có trẻ em bị ảnh hưởng bão, lũ. Ảnh: Nguyễn Muội

Chương trình được triển khai tại các địa bàn: xã Tuy Phước, xã Ân Hảo và phường Hoài Nhơn Đông, với tổng kinh phí 3 tỷ đồng. Dự kiến, trong ngày 14-1, việc trao tiền hỗ trợ sẽ tiếp tục được thực hiện tại hai địa phương còn lại.

Xã Tuy Phước tiến hành cấp phát tiền mặt cho các hộ dân được hỗ trợ. Ảnh: Nguyễn Muội

Theo đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, khoản hỗ trợ không chỉ mang ý nghĩa vật chất trước mắt mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia chân thành của Chính phủ và nhân dân Australia đối với nhân dân Việt Nam.

Ông Hà Văn Cát, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Gia Lai nhận bảng tượng trưng số tiền 3 tỷ đồng từ Chính phủ Australia hỗ trợ các hộ gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử. Ảnh: Nguyễn Muội

Chính phủ Australia đang dành 3,8 triệu đô la Australia (tương đương khoảng 64 tỷ đồng) cho các hoạt động viện trợ nhân đạo, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có Gia Lai.