Hỗ trợ 3 tỷ đồng cho các gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai

Tại buổi lễ, 344 hộ gia đình trên địa bàn xã Tuy Phước được nhận hỗ trợ với mức 3 triệu đồng/hộ. Đối tượng thụ hưởng là những gia đình bị thiệt hại do mưa lũ và có trẻ em dưới 18 tuổi.
Chương trình được triển khai tại các địa bàn: xã Tuy Phước, xã Ân Hảo và phường Hoài Nhơn Đông, với tổng kinh phí 3 tỷ đồng. Dự kiến, trong ngày 14-1, việc trao tiền hỗ trợ sẽ tiếp tục được thực hiện tại hai địa phương còn lại.
Theo đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, khoản hỗ trợ không chỉ mang ý nghĩa vật chất trước mắt mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia chân thành của Chính phủ và nhân dân Australia đối với nhân dân Việt Nam.
Chính phủ Australia đang dành 3,8 triệu đô la Australia (tương đương khoảng 64 tỷ đồng) cho các hoạt động viện trợ nhân đạo, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có Gia Lai.