Gia Lai: Các đơn vị tặng quà Tết và bàn giao nhà tình nghĩa cho người dân khó khăn

(GLO)- Sáng 11-2, tại làng Tkắt (xã SRó, tỉnh Gia Lai), Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty cổ phần M&E TKP và UBND xã SRó tổ chức chương trình “Xuân ấm áp, Tết yêu thương” nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 80 suất quà Tết (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn làng Tkắt.

Những phần quà thiết thực được trao tận tay người dân đã góp phần chia sẻ khó khăn, động viên bà con đón Tết cổ truyền trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ cùng đơn vị tài trợ trao 80 suất quà Tết cho bà con làng Tkắt (xã SRó). Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh hoạt động trao quà, cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ còn tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; hướng dẫn người dân kỹ năng phòng ngừa cháy, nổ trong dịp Tết.

* Trước đó, ngày 10-2, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai, UBND phường Tam Quan tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ gia đình bà Trần Thị Thiểu (khu phố Tân Trung, phường Tam Quan) là thương binh có hoàn cảnh khó khăn.

Các đơn vị bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ gia đình bà Trần Thị Thiểu (khu phố Tân Trung, phường Tam Quan). Ảnh: T.N

Ngôi nhà được xây dựng với quy mô nhà cấp 4, đảm bảo 3 cứng, tường xây, lót gạch… từ nguồn hỗ trợ 80 triệu đồng của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn; qua đó, góp phần giúp gia đình bà Thiểu có chỗ ở ổn định, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Tại chương trình, đại diện Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng phường Tam Quan đã tặng hoa, trao một số phần quà thiết yếu cho gia đình.