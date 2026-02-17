Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Gia Lai: Cháy xe đầu kéo trong đêm, thiệt hại khoảng 500 triệu đồng

(GLO)- Khoảng 3 giờ 30 phút ngày 17-2, đám cháy xe đầu kéo xảy ra trên tuyến đường bê tông thuộc tổ dân phố Bắc Nhạn Tháp, phường An Nhơn đã được lực lượng chức năng khống chế, dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người.

Trước đó, khoảng 2 giờ cùng ngày, người dân phát hiện xe đầu kéo biển số 81H-0xxxx kéo theo rơ-moóc biển số 77RM-0xxxx đang đậu trên tuyến đường trên bất ngờ bốc cháy phần đầu xe nên nhanh chóng báo cho tài xế và lực lượng chữa cháy. Nhận tin báo, Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 5 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ) nhanh chóng có mặt, triển khai phương án chữa cháy, ngăn không để lửa lan rộng.

Vụ cháy khiến phần đầu xe đầu kéo bị thiêu rụi hoàn toàn. Theo chủ phương tiện, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 500 triệu đồng.

Qua làm việc, tài xế N.M.L. (SN 1999, phường An Nhơn) cho biết, ngày 13-2, sau khi vận chuyển hàng hóa xong, anh điều khiển phương tiện về đậu tại khu vực trên. Đến khoảng 0 giờ ngày 17-2, tài xế ra thắp nhang cúng xe rồi cắm nhang phía trước đầu xe và về nhà nghỉ. Đến khoảng 2 giờ thì được người dân báo tin xe bốc cháy.

Phương tiện do Công ty TNHH vận tải dịch vụ T. quản lý, khai thác.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định.

