Gắn kết cộng đồng, nâng cao an toàn phòng cháy, chữa cháy từ cơ sở

(GLO)- Bám sát phương châm “4 tại chỗ”, lực lượng Cảnh sát PCCC toàn tỉnh tích cực đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia, đồng thời huấn luyện, trang bị kỹ năng xử lý sự cố cho người dân. Qua đó, xây dựng thế trận PCCC vững chắc ngay từ cơ sở, góp phần giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra cháy, nổ.

Chủ động từ cơ sở

Khu công nghiệp Nhơn Hòa (phường An Nhơn Nam) hiện có hơn 50 doanh nghiệp hoạt động, phần lớn thuộc các ngành nghề tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Do đó, 100% doanh nghiệp tại đây đều chủ động thành lập đội PCCC cơ sở cũng như trang bị các thiết bị PCCC theo quy định.

Đội PCCC cơ sở của Nhà máy Thức ăn gia súc Bình Định, Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam thường xuyên kiểm tra các thiết bị PCCC nhằm kịp thời xử lý sự cố nếu có. Ảnh: K.A

Như Nhà máy Thức ăn gia súc Bình Định, Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam, đã xây dựng đội PCCC cơ sở 50 thành viên, chia ca trực 24/24. Toàn bộ nhà máy được đầu tư đồng bộ hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động tại kho thành phẩm, kho nguyên liệu và khu sản xuất, kết hợp bồn chứa nước dung tích 350m³ cùng bể ngầm 200m³, bảo đảm ứng cứu kịp thời khi có sự cố.

Ngoài ra, Nhà máy còn lắp đặt hệ thống báo cháy địa chỉ, nút nhấn khẩn cấp, đầu beam, đầu báo khói, đầu báo nhiệt phân bổ khắp khu vực; hệ thống bơm chữa cháy gồm bơm bù áp, bơm điện và bơm diesel được cài đặt chế độ vận hành tự động nhằm kiểm soát sự cố cháy, nổ sớm.

Song song đó, Khu công nghiệp Nhơn Hòa cũng thành lập Đội PCCC chuyên ngành, trực 24/24 với 2 xe chữa cháy và thiết bị chuyên dụng, có thể hỗ trợ, phối hợp ứng cứu khi cần thiết.

Theo ông Hồ Quang Tuyến-Đội trưởng Đội chữa cháy Khu công nghiệp Nhơn Hòa- PCCC tại khu công nghiệp không thể chờ lực lượng chuyên nghiệp đến mới phản ứng mà phải xử lý ban đầu đúng quy trình mới giảm thiệt hại. “Chúng tôi thường xuyên phối hợp huấn luyện, diễn tập và duy trì trạng thái sẵn sàng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho doanh nghiệp”.

Cảnh sát chữa cháy tăng cường hướng dẫn người dân cách xử lý tình huống khi gặp sự cố cháy, nổ. Ảnh: K.A

Ngoài ra, công tác PCCC tại cơ sở kinh doanh tại khu dân cư cũng được chú trọng. Tại Cửa hàng Xăng dầu số 01 (Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên, phường Diên Hồng), công tác kiểm tra, giám sát an toàn PCCC được thực hiện hàng ngày. Cửa hàng bố trí 10 người trực trong giờ làm việc, 4 người trực ngoài giờ theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo sẵn sàng xử lý tình huống bất ngờ.

Ông Dương Minh Hải-Cửa hàng trưởng-chia sẻ: “Chúng tôi luôn kiểm tra điều kiện an toàn, kiểm soát kỹ nguồn nhiệt, nguồn lửa, thiết bị điện... và tổ chức huấn luyện thường xuyên để tất cả nhân viên nắm rõ cách xử lý khi có cháy nổ”.

Song song đó, các mô hình tổ liên gia an toàn PCCC tiếp tục phát huy hiệu quả. Tại tổ liên gia PCCC khu phố 29 (phường Quy Nhơn), nơi tập trung nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ gần Chợ Đầm, việc chủ động phòng cháy được thực hiện ngay từ mỗi gia đình.

Người dân được cảnh sát khu vực hướng dẫn các thao tác sử dụng bình chữa cháy xách tay. Ảnh: K.A

Bà Trương Thị Loan-chủ một cửa hàng tạp hóa, chia sẻ: “Gia đình tôi vừa kinh doanh vừa ở nên lúc nào cũng phải cẩn thận, nhà tự mua bình chữa cháy, sắp xếp hàng hóa gọn gàng, không cản lối thoát hiểm. Một số thành viên trong gia đình đã được tập huấn PCCC để biết cách xử lý tình huống khi cần thiết”.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Trang-chủ cơ sở karaoke trong tổ liên gia PCCC khu phố 29-cho biết trước đây hành lang thoát hiểm nhà chỉ rộng khoảng 1 mét, sau khi được lực lượng PCCC hướng dẫn, gia đình đã mở rộng lên 2 mét, lắp đặt chuông báo cháy và bố trí bình chữa cháy tại từng phòng hát. “Việc này không chỉ là để đối phó khi kiểm tra mà còn là trách nhiệm với chính gia đình mình và khách hàng”-bà Trang nói.

Giám sát chặt, xử lý ngay vi phạm về PCCC

Hiện toàn tỉnh có hơn 18.000 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC. Do đó, lực lượng cảnh sát PCCC đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kiểm tra, giám sát, tuyên truyền và xử lý vi phạm, với mục tiêu phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để xảy ra cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 63 trường hợp, tạm đình chỉ hoạt động 21 cơ sở, đình chỉ 23 cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn PCCC. Ngoài ra, lực lượng còn tổ chức 634 buổi tuyên truyền, thu hút hơn 125 nghìn lượt người tham gia; đồng thời mở 43 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC, hướng dẫn kỹ năng chữa cháy cho hơn 4.700 người là cán bộ, nhân viên các cơ sở, doanh nghiệp và người dân.

Công tác diễn tập PCCC&CNCH thường xuyên được lực lượng chức năng tổ chức với các trang thiết bị hiện đại. Trong ảnh Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn tại Siêu thị Co.op Quy Nhơn. Ảnh: K.A

Công tác kiểm tra định kỳ, rà soát và kiến nghị khắc phục các tồn tại được duy trì thường xuyên, đảm bảo mọi cơ sở sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt đều được giám sát chặt chẽ. Việc công khai danh sách các cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC được đẩy nhanh nhằm tăng tính minh bạch và phòng ngừa rủi ro ngay từ gốc.

Theo Thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn-Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh)-chủ động phòng ngừa và xử lý kịp thời tại chỗ chính là “chìa khóa” quan trọng để hạn chế tối đa thiệt hại khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Vì vậy, công tác PCCC phải được thực hiện đồng bộ, không chỉ là tuyên truyền mà còn gắn trách nhiệm cụ thể với từng hộ dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Lực lượng cảnh sát PCCC cũng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, triển khai nhiều mô hình hiệu quả như “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” tại khu dân cư, đồng thời đưa kiến thức, kỹ năng đến tận từng gia đình qua các buổi huấn luyện, diễn tập quy mô toàn tỉnh.

Cảnh sát PCCC thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và nhắc nhở các cơ sở chủ động đảm bảo an toàn PCCC. Ảnh: K.A

Đến nay, toàn tỉnh đã kiện toàn 497 đội dân phòng với hơn 4.900 thành viên, thành lập 813 tổ liên gia PCCC và xây dựng 580 điểm chữa cháy công cộng. Đáng chú ý, 94% hộ dân tự trang bị bình chữa cháy xách tay, thể hiện sự chủ động trong công tác phòng ngừa.

Thượng tá Tuấn nhấn mạnh: “Khi người dân được trang bị kiến thức và kỹ năng xử lý sự cố ngay tại chỗ, sẽ hình thành thế trận phòng cháy vững chắc, bền vững từ cơ sở, bảo vệ an toàn cho cộng đồng”.

Tuy nhiên, yếu tố quyết định vẫn là ý thức tự giác của người dân. Việc giữ gìn nhà cửa gọn gàng, không để hàng hóa dễ cháy gần khu vực nấu nướng, lắp đặt thiết bị điện an toàn và thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị sinh hoạt là cách bảo vệ hiệu quả nhất. Khi xảy ra cháy, việc báo động kịp thời cho những người xung quanh và gọi số 114 hoặc Công an địa phương là bước quan trọng để hạn chế thiệt hại.