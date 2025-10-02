Gần 1.200 học sinh Trường THCS Phước An rèn luyện kỹ năng phòng cháy, chữa cháy

Tại chương trình, các em học sinh trực tiếp được cầm bình chữa cháy xách tay để dập lửa trong tình huống giả định, quan sát và thao tác xử lý khi bình gas rò rỉ; thực hành đội hình phun nước chữa cháy cơ bản dưới sự hướng dẫn của lực lượng Công an.
Bên cạnh đó, các em học sinh còn được tập huấn kỹ năng thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn trong lớp học, cách giữ bình tĩnh, men theo lối thoát an toàn và sơ tán có trật tự.
Đặc biệt, nhiều tình huống CNCH cũng được lồng ghép trong chương trình như: cách ứng phó khi bị đuối nước, sơ cứu tai nạn thương tích, gọi cứu hộ khẩn cấp thông qua số điện thoại 114...
Các tình huống này được thiết kế sát thực tế để mỗi học sinh có thể vừa trải nghiệm thao tác, vừa hình thành phản xạ xử lý nhanh, đúng cách.