Ngày lễ tri ân đặc biệt của thầy cô vùng lũ Gia Lai

(GLO)- Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay, thay vì những tà áo đẹp và bó hoa rực rỡ, nhiều thầy-cô giáo ở vùng lũ Gia Lai lại đón lễ tri ân trong hoàn cảnh rất đặc biệt. Với họ, mong ước lớn nhất lúc này là cơn lũ sớm đi qua để trở lại lớp học với sự nghiệp "trồng người".

Những ngày qua, Gia Lai phải hứng chịu những trận ngập lụt, sạt lở đất nghiêm trọng. Những trận mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, nhấn chìm nhiều thôn xóm, trường học. Việc dạy và học bị gián đoạn. Ngày 20-11 cũng vì thế mà cũng rất đặc biệt.

Thay vì chuẩn bị cho chương trình kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Nhơn Bình (phường Quy Nhơn Đông) lại tất bật dọn dẹp khuôn viên trường lớp để hạn chế thiệt hại khi lũ tràn về. Ảnh: ĐVCC

Cách đây vài ngày, trước khi nước lũ dâng cao, thay vì chuẩn bị chương trình kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 25 cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Nhơn Bình (phường Quy Nhơn Đông) lại tất bật thu dọn sách vở, đồ dùng giảng dạy, kê lại từng bộ bàn ghế để trường lớp ít bị thiệt hại nhất. Trong đợt lũ lịch sử này, ngôi trường bị ngập và cô lập hoàn toàn trong biển nước. Cô và trò phải tạm xa nhau chờ ngày nước rút.

“Trường Mầm non Nhơn Bình nằm ở vùng trũng thấp, chỉ sau một đêm nước lũ đã tràn vào sân, vào lớp. Hôm nay, nước vẫn còn ngập sâu nhưng vài cô giáo đã có mặt, đội mưa, chèo xuồng, lội nước đến trường để xem tình hình trường lớp, cơ sở vật chất. Hầu hết gia đình giáo viên và học sinh đều bị ngập nước. Nhưng mọi người, mọi nhà đều an toàn, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm”-Hiệu trưởng Trần Thị Thảo chia sẻ.

Cô giáo Trường Mầm non Nhơn Bình đội mưa, chèo xuồng đi tránh lũ. Ảnh: ĐVCC

Theo cô Thảo, hơn 20 năm trong nghề, đây là lần đầu tiên cô đón ngày lễ tri ân trong một hoàn cảnh quá đặc biệt. Thiếu những bông hoa nhỏ, vắng cả lời chúc véo von, trong trẻo của trò cũng khiến lòng cô không khỏi trống vắng. Tuy vậy, ở thời điểm này, điều cô mong mỏi nhất là học trò bình an cùng gia đình an toàn vượt qua cơn lũ dữ.

Trong cuộc gọi ngắt quãng vì sóng yếu, giọng thầy Phạm Văn Tường-Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn lúc nghe được, lúc mất hẳn, nhưng vẫn lộ rõ sự căng thẳng. Ngày 20-11 năm nay thật khó quên đối với bản thân thầy và tập thể giảng viên nhà trường.

Giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn bơi giữa dòng nước lũ tiếp tế lương thực cho sinh viên. Ảnh: ĐVCC

“Chúng tôi đang tất bật chạy đôn đáo để cứu trợ và đảm bảo an toàn cho hơn 500 sinh viên của trường đang bị cô lập do nước lũ. Ngay bây giờ thì việc đầu tiên là mình phải lo cho các em trước đã”-giọng thầy Tường dần ngắt quãng. Thầy xin phép dừng cuộc trò chuyện để quay lại kiểm tra tình hình và tập trung “tiếp sức” kịp thời cho sinh viên của mình.

Thay vì những tà áo đẹp, bó hoa rực rỡ, hôm nay, thầy cô Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn lại khoác lên mình những bộ quần áo ướt sũng, vương mùi bùn đất.

Những ngày qua, mưa lớn đổ xuống không ngớt, nước lũ dâng nhanh khiến khuôn viên trường ngập sâu. Sự cố bất ngờ khiến hơn 500 sinh viên bị mắc kẹt trong ký túc xá, nhiều em không kịp chuẩn bị nhu yếu phẩm, điện nước gián đoạn, sinh hoạt xáo trộn. Thương học trò trong cơn hoạn nạn, các thầy cô đã gác lại tất cả để trở thành những “người vận chuyển đặc biệt”.

Các thầy cô đã gác lại việc riêng để trở thành những “người vận chuyển đặc biệt” trong đợt mưa lũ. Ảnh: ĐVCC



Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và lời kêu gọi từ nhà trường, từng thùng mì, nước uống, lương thực được chuyển về. Thầy cô lại lội nước để mang từng phần quà đến tận nơi cho các em.

Không chỉ tiếp nhận hỗ trợ, nhiều thầy cô còn chủ động nấu ăn, chia phần thành từng hộp cơm nóng mang lên ký túc xá. Giữa tiết trời se lạnh, hình ảnh thầy cô áo mưa tạm bợ, tay ôm thùng thức ăn nổi trên mặt nước, vẫn nở nụ cười trấn an sinh viên khiến ngày 20-11 năm nay trở nên khó quên hơn bao giờ hết.

Trực tiếp tham gia hỗ trợ, cô Hồ Thị Thu Hiền-Giảng viên Khoa du lịch và dịch vụ-cho biết: "Các thầy cô đã chuẩn bị khoảng 300 hộp cơm, 300 ổ bánh mì, 50 thùng mì tôm cùng nhiều thùng nước uống hỗ trợ các em. Chúng tôi sẽ tiếp tục nấu thêm các suất ăn để chuyển vào, bảo đảm các em được cung cấp đầy đủ lương thực trong thời gian lũ chưa rút”.

Bánh mì được chuyển đến ký túc xá cho sinh viên. Ảnh: ĐVCC

Nằm ở vùng bị ngập lụt nặng, Trường Mầm non Diêu Trì (xã Tuy Phước) vẫn đang bị cô lập do nước lớn. Theo cô Võ Thị Phương Tranh-Hiệu trưởng nhà trường, hầu hết nhà của giáo viên và học sinh của trường đều bị ngập sâu.

Ngày 20-11 năm nay của các cô chỉ đơn giản là những lời hỏi thăm, sự động viên của đồng nghiệp và phụ huynh. Giữa lúc khó khăn, phức tạp của bão lũ, những nhà giáo ở vùng rốn lũ như cô Tranh chỉ mong cầu sự an toàn cho học trò và đồng nghiệp.

“Trải qua cơn lũ lớn, học trò và gia đình bình an để quay lại trường lớp sau lũ đã là món quà lớn nhất đối với những giáo viên như tôi”-cô Tranh bày tỏ.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay, sân Trường Tiểu học-THCS xã Nhơn Châu không có sân khấu trang trí, không có những bó hoa rực rỡ như mọi năm. Hôm nay, thầy cô đón ngày tri ân của mình trong thắc thỏm, lo âu.

Các thầy-cô giáo cùng lực lượng chức năng xã Nhơn Châu tập trung ứng phó với mưa lũ. Ảnh: ĐVCC

“Đến thời điểm hiện tại, xã đảo Nhơn Châu vẫn mưa rất to và gió mạnh. Nhiều nhà của học sinh và giáo viên đã bị ngập, nhiều đoạn đường bị chia cắt. Cán bộ, giáo viên nhà trường tích cực nắm tình hình mưa bão để thông báo, tuyên truyền nhằm đảm bảo an toàn cho học trò. Hy vọng thầy và trò đều vượt qua đợt mưa lũ phức tạp này”-Hiệu trưởng Huỳnh Công Thành cho hay.

Với thầy cô xã đảo, chưa bao giờ ngày 20-11 lại đặc biệt đến thế. Hơn mọi tấm thiệp hay lời chúc, món quà tri ân lớn nhất cho mùa tri ân năm nay là mọi người đều an toàn, cơn lũ sớm đi qua để thầy và trò sớm quay trở lại lớp học trong tiếng cười rộn rã.