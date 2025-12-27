Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027

(GLO)- Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã được lựa chọn là bộ sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027.

Ngày 26-12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT về bộ SGK giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc.

Sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống" lớp 5. Ảnh: M.T

Theo Bộ GD&ĐT, trên cơ sở nghiên cứu các bộ SGK hiện hành và đối chiếu với các tiêu chí lựa chọn, Bộ GD&ĐT xác định bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” đáp ứng đầy đủ và nổi trội hơn cả.

Cụ thể, bộ sách bảo đảm đầy đủ, đồng bộ tất cả môn học, hoạt động giáo dục ở cả 3 cấp học, được sử dụng rộng rãi tại tất cả 34 tỉnh, thành phố; với quy mô học sinh lớn nhất trong các bộ SGK hiện hành.

Bộ sách này có tính ổn định, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẵn sàng chỉnh lý cao nhất bởi có đủ năng lực kỹ thuật, kho vận, phân phối, đảm bảo cung ứng trên phạm vi toàn quốc.

Đồng thời, bộ sách hạn chế tối đa tác động đến giáo viên, học sinh, phụ huynh do đang được sử dụng ổn định và phổ biến nhất, giáo viên quen thuộc phương pháp, cấu trúc bài học.

Bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" bảo đảm đầy đủ, đồng bộ tất cả môn học, hoạt động giáo dục ở cả 3 cấp học. Ảnh: M.T

Việc quyết định sử dụng một bộ SGK thống nhất sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về học liệu, giảm gánh nặng chi phí SGK cho người dân, tạo sự công bằng giáo dục, hỗ trợ giáo viên và học sinh tiếp cận nội dung học tập nhất quán, liên thông từ lớp 1 đến lớp 12.

Đồng thời, đây là cơ sở quan trọng để Nhà nước chủ động chỉnh lý, số hóa SGK, phát triển kho học liệu số mở và lộ trình miễn phí SGK cho học sinh theo mục tiêu đặt ra.

Bộ GD&ĐT khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ sở giáo dục, đội ngũ giáo viên và toàn xã hội để triển khai hiệu quả bộ SGK thống nhất toàn quốc.

Bộ cũng sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân, chuyên gia, nhà giáo để không ngừng hoàn thiện học liệu, nâng cao chất lượng dạy - học, góp phần thực hiện thành công đột phá phát triển GD&ĐT.