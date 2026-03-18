Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tổ chức ngày hội việc làm và trao bằng tốt nghiệp

(GLO)- Ngày 17-3, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tổ chức Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp năm 2026.

Chương trình có sự tham gia của gần 30 doanh nghiệp, mang đến nhiều vị trí việc làm ở các lĩnh vực như: du lịch, chăn nuôi, xây dựng, ngân hàng, kỹ thuật, công nghệ...

Sự kiện thu hút đông đảo sinh viên đến tìm hiểu thông tin tuyển dụng và tham gia các hoạt động trao đổi, giao lưu nghề nghiệp.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn ký kết biên bản hợp tác với 10 doanh nghiệp. Ảnh: Hoàng Vũ

Tại chương trình, nhà trường đã ký kết biên bản hợp tác với 10 doanh nghiệp, mở ra nhiều cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên.

Dịp này, đại diện các ngân hàng, doanh nghiệp đã trao tặng kinh phí, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập cho trường; đồng thời, trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt, với tổng giá trị khoảng 200 triệu đồng.

Vietcombank - Chi nhánh Bình Định trao tặng trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Ảnh: Hoàng Vũ

Ngày hội việc làm là hoạt động thường niên do nhà trường phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức nhằm tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên tiếp cận thị trường lao động, tìm kiếm việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo.

Đồng thời, tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác trong đào tạo, tuyển dụng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

20 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học tập tốt nhận học bổng tại chương trình. Ảnh: Hoàng Vũ

Cũng trong ngày 17-3, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đã tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đợt I - 2026.

Đợt này, toàn trường có 895 sinh viên được công nhận tốt nghiệp, trong đó có 62 sinh viên xuất sắc, 347 sinh viên đạt loại giỏi, 404 sinh viên đạt loại khá.

895 sinh viên được công nhận tốt nghiệp. Ảnh: Hoàng Vũ

Tại chương trình, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam đã ký kết hợp đồng tuyển dụng 12 sinh viên; qua đó, khẳng định sự gắn kết hiệu quả giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn và doanh nghiệp, đồng thời khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường.