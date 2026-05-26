Gia Lai: Ra quân hỗ trợ xây dựng Trường Nội trú liên cấp xã Ia Mơ

Tham dự buổi lễ có Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai; lãnh đạo địa phương gồm ông Lê Thế Đô - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, ông Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Ia Mơ cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể và 80 chiến sĩ dân quân thường trực trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, đến ngày 6-5, tổng khối lượng thi công 7 dự án trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai mới đạt khoảng 40% giá trị xây lắp. Dù các nhà thầu tại 6/7 điểm trường (trừ điểm trường Ia Púch) đã tăng cường nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ, song kết quả vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra do thiếu nhân công.

Trước tình hình đó, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai đề nghị UBND tỉnh xem xét, đề xuất Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ thi công các điểm trường.

Hoạt động ra quân thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chung tay của cả hệ thống chính trị và lực lượng vũ trang trong xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục; góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, tạo điều kiện học tập ổn định cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới còn nhiều khó khăn.