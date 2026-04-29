Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Thí sinh chủ động, nhà trường đồng hành

(GLO)- Từ ngày 24-4 đến 5-5, học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh Gia Lai thực hiện đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Cùng với đó, các trường THPT tăng cường theo dõi, hỗ trợ và rà soát thông tin, giúp thí sinh hoàn tất thủ tục chính xác, đảm bảo quyền lợi.

Chủ động đăng ký, lựa chọn môn thi

Theo Sở GD&ĐT, công tác đăng ký dự thi năm nay được triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh, các trường học và trung tâm giáo dục thường xuyên chủ động hướng dẫn học sinh từ sớm thông qua các buổi tư vấn, đăng ký thử trên hệ thống.

Nhờ đó, phần lớn học sinh lớp 12 nắm vững quy trình, chủ động thực hiện đăng ký với các thao tác cơ bản như lựa chọn môn thi và khai báo thông tin cá nhân; quá trình nhìn chung diễn ra thuận lợi, ít phát sinh vướng mắc.

Đáng chú ý, do việc sắp xếp đơn vị hành chính, kỳ thi năm nay có quy mô tổ chức tăng lên gần gấp đôi so với trước - khoảng 38.000 thí sinh đăng ký dự thi tại gần 90 điểm thi trên toàn tỉnh.

Không chỉ hoàn tất thủ tục, việc lựa chọn môn thi cũng được học sinh cân nhắc trên cơ sở định hướng xét tuyển đại học. Trước khi đăng ký, hầu hết học sinh chủ động trao đổi với giáo viên, tìm hiểu tổ hợp phù hợp với ngành học dự định.

Nhà trường đồng hành cùng thí sinh trong công tác đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: H.Đ

Em Nguyễn Quang Huy - lớp 12 Lý, Trường THPT chuyên Chu Văn An (phường Bồng Sơn) chia sẻ: Được nhà trường và thầy cô giáo hướng dẫn và đăng ký thử nên khi làm chính thức em có thể tự thực hiện tại nhà. Em chọn tổ hợp Khoa học tự nhiên vì dự định đăng ký vào các ngành kỹ thuật của Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh.

Tương tự, em Trương Minh Thiện - học sinh lớp 12A1, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh (phường Quy Nhơn Nam) cho biết, việc lựa chọn bài thi được cân nhắc dựa trên năng lực học tập và định hướng ngành học. Em đăng ký theo tổ hợp Toán - Văn - Sử - Địa. Trước khi đăng ký, em cũng trao đổi với giáo viên để đảm bảo lựa chọn phù hợp.

Việc chủ động đăng ký tại nhà giúp học sinh linh hoạt về thời gian, đồng thời giảm áp lực tập trung đông tại trường. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, học sinh vẫn giữ liên hệ với giáo viên để được hỗ trợ khi cần thiết, đảm bảo thông tin đăng ký chính xác.

Nhà trường tích cực hỗ trợ để hạn chế sai sót

Trong thời gian đăng ký, các trường THPT vẫn duy trì việc hỗ trợ qua giáo viên chủ nhiệm, nhóm lớp hoặc trực tiếp tại trường khi cần. Giáo viên thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn học sinh kiểm tra kỹ thông tin trước khi hoàn tất; đồng thời, các đơn vị cũng bố trí tiếp nhận, hỗ trợ thí sinh tự do khi có nhu cầu, đảm bảo mọi đối tượng đều được hướng dẫn kịp thời.

Tại Trường THCS & THPT Y Đôn (xã Đak Pơ), công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của năm học. Năm nay, trường có 253 học sinh lớp 12 tham gia kỳ thi.

Ngay từ đầu năm, Ban Giám hiệu đã phân công nhiệm vụ cụ thể, trong đó bố trí giáo viên phụ trách công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình đăng ký.

Nhà trường tổ chức một buổi hướng dẫn trực tiếp kết hợp hỗ trợ trực tuyến, đồng thời bố trí phòng máy để học sinh có thể đăng ký khi cần. Đặc biệt, việc phối hợp với giáo viên chủ nhiệm được tăng cường nhằm theo dõi tiến độ, đôn đốc học sinh hoàn tất đăng ký và kiểm tra kỹ thông tin, tránh sai sót.

Thầy Nguyễn Duy Nam Anh - giáo viên Trường THCS & THPT Y Đôn - cho hay: Đa số học sinh có thể tự đăng ký tại nhà, nhưng khi cần vẫn có giáo viên hỗ trợ để đảm bảo thông tin chính xác. Trước đó, nhà trường cũng đã hướng dẫn các em đăng ký và tham gia đợt đăng ký thử.

Ngoài công tác đăng ký, nhà trường cũng đẩy mạnh hoạt động hướng nghiệp, tạo điều kiện cho học sinh tham gia trải nghiệm tại các trường đại học, kết nối để các trường về trường tư vấn, hướng nghiệp cho các em, qua đó có thêm thông tin về ngành học và môi trường đào tạo.

Tại Trường THPT số 1 Phù Cát (xã Phù Cát), ghi nhận đến sáng 28-4 có 100% học sinh lớp 12 đã hoàn tất đăng ký dự thi. Nhà trường bố trí giáo viên thường trực hỗ trợ, kịp thời giải đáp và xử lý các tình huống phát sinh, góp phần đảm bảo tiến độ và hạn chế sai sót.

Hiệu trưởng Trần Ngọc Hải cho biết, nhà trường đặc biệt lưu ý học sinh kiểm tra kỹ các thông tin quan trọng như dữ liệu cá nhân, bài thi, môn thi và các chế độ ưu tiên trước khi xác nhận đăng ký. Đối với những thay đổi liên quan đến mã đơn vị hành chính, giáo viên trực tiếp hướng dẫn học sinh tra cứu, đối chiếu và khai báo đúng quy định.

Trường THPT Nguyễn Trân (phường Tam Quan) năm nay có 438 học sinh lớp 12 tham gia kỳ thi, đến nay có khoảng 70% học sinh đã hoàn tất đăng ký. Trước đó, nhà trường tổ chức các đợt tư vấn tập trung, kết hợp hướng dẫn trực tiếp và hỗ trợ trực tuyến nhằm giúp học sinh thực hiện đúng quy trình.

Theo thầy Trịnh Minh Tẩn - Hiệu trưởng nhà trường, việc ôn tập được bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời tham khảo cấu trúc đề thi các năm trước.

Trường tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, tập trung vào nội dung trọng tâm và có kế hoạch hỗ trợ học sinh còn hạn chế về học lực.

Công tác đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT đang được triển khai thuận lợi nhờ sự chủ động của học sinh và sự hỗ trợ sát sao từ nhà trường, đảm bảo mọi đối tượng đều được hướng dẫn kịp thời.

Ngành giáo dục lưu ý thí sinh cần kiểm tra kỹ thông tin đăng ký, đặc biệt là bài thi, môn thi và chế độ ưu tiên trước khi xác nhận, vì sau thời hạn quy định sẽ không thể điều chỉnh, tránh những sai sót đáng tiếc.