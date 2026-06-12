Công an phường An Khê “hỏa tốc” chở nữ sinh về nhà lấy giấy báo thi để quên

(GLO)- Nữ thí sinh bất cẩn để quên giấy báo thi ở nhà cách khá xa điểm thi đã được Công an phường An Khê (tỉnh Gia Lai) dùng xe chuyên dụng bật còi hú, “hỏa tốc” chở về lấy, kịp thời dự thi vào sáng 12-6.

Trước đó, trong quá trình làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông ở điểm thi Trường THPT Nguyễn Khuyến (phường An Khê), Công an phường An Khê phát hiện trường hợp 1 nữ sinh quên giấy báo thi khi đã tới điểm thi.

Công an phường An Khê “hỏa tốc” chở nữ sinh lấy giấy báo thi để quên tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Khuyến. Ảnh: Đức Hưởng

Do nhà ở thôn Tú Thủy, xã Cửu An cách điểm thi khoảng 10 km, nên thí sinh tỏ ra rất lo lắng, tâm lý không ổn định, lo sợ không kịp vào Hội đồng thi nếu quay về nhà lấy giấy báo thi.

Nhận thấy tình hình khẩn cấp, tổ công tác của Công an phường An Khê đã lập tức sử dụng xe chuyên dụng, bật còi hú để chở thí sinh trở về nhà lấy giấy báo rồi quay lại trường với quãng đường 20 km.

Công an phường An Khê bật còi hú chở nữ sinh quay về nhà lấy giấy báo thi. Clip: Đức Hưởng

Khi quay lại điểm thi an toàn, thí sinh vẫn kịp thời gian vào làm thủ tục dự thi. Lực lượng Công an đã động viên thí sinh bình tĩnh, tập trung để hoàn thành tốt phần thi của mình.