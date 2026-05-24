Đoàn phường An Khê ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2026

(GLO)- Sáng 24-5, tại Trường THPT Nguyễn Khuyến, Đoàn phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Chương trình thu hút hơn 100 đoàn viên, thanh niên và lực lượng tình nguyện viên trên địa bàn tham gia.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 được Đoàn phường An Khê triển khai trong 3 tháng với 1 chương trình và 4 chiến dịch gồm: Tiếp sức mùa thi, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng và Hành quân xanh.

Quang cảnh lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 của phường An Khê. Ảnh: ĐVCC

Đồng thời, Đoàn phường phát động đợt cao điểm “100 ngày thanh niên Gia Lai tiên phong chuyển đổi số” cùng 9 chỉ tiêu trọng tâm nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh và thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 11 suất quà (200.000 đồng/suất) cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tặng 1.000 cây xanh cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Đông Gia Lai (phường An Khê) nhằm góp phần xây dựng cảnh quan trường học xanh-sạch-đẹp.

Bên cạnh đó, Đoàn phường còn ra mắt đội hình “Thanh niên giữ gìn an ninh trật tự” (gồm 34 thành viên là Bí thư Chi đoàn các tổ dân phố thuộc phường An Khê) và “Tổ công nghệ số cộng đồng”.