Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh Gia Lai:

Tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và sơ kết công tác Đoàn

ĐINH YẾN
(GLO)- Sáng 25-9, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và sơ kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên 9 tháng năm 2025.

Báo cáo tại hội nghị, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đã mang lại nhiều kết quả thiết thực. Nổi bật, Đoàn UBND tỉnh đã triển khai hàng loạt hoạt động an sinh xã hội như: trao hàng trăm suất quà, học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi, tổ chức gian hàng miễn phí, chương trình vui chơi cho thiếu nhi; bàn giao 2 nhà Nhân ái tại các địa phương khó khăn.

2.jpg
Đại biểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đinh Yến

Hưởng ứng Tháng Công nhân, đơn vị phối hợp tổ chức Ngày hội “Thanh niên công nhân với văn hóa giao thông” tại Khu Công nghiệp Nhơn Hội, thu hút hơn 200 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng tiếp tục được phát huy, tiêu biểu như hiến máu tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho gia đình chính sách, người nghèo, học sinh vùng khó khăn. Đặc biệt, chương trình nghệ thuật “Tự hào Đảng quang vinh” đã để lại dấu ấn sâu đậm trong đoàn viên, thanh niên.

1.jpg
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đinh Yến

Trong 9 tháng năm 2025, với chủ đề công tác “Tuổi trẻ UBND tỉnh-Tự hào, vững tin theo Đảng”, Đoàn đã triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi. Kết quả, Đoàn thực hiện 82 công trình, phần việc thanh niên; trồng trên 52.000 cây xanh; thăm, tặng hơn 5.100 suất quà; hiến 180 đơn vị máu; tổ chức hàng chục hoạt động giáo dục truyền thống, diễn đàn lý luận trẻ, hành trình về nguồn… Qua đó, góp phần rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên.

Các cơ sở Đoàn trực thuộc UBND tỉnh Gia Lai còn trao hơn 5.100 suất quà trị giá 1,6 tỷ đồng cho người nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho trên 3.000 người dân, với tổng kinh phí hơn 345 triệu đồng.

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, có 57 đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng; nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng.

z7048467955460-1d937c8f15daa1dad879b6750d05f23b.jpg
Ban Chấp hành Đoàn UBND tỉnh Gia Lai đã tặng giấy khen cho 24 tập thể có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2025. Ảnh: Đinh Yến

Dịp này, Ban Chấp hành Đoàn UBND tỉnh Gia Lai đã tặng giấy khen cho 24 tập thể có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2025.

