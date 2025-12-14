Giới trẻ hòa mình vào đêm nhạc “Mùa đông đầu tiên” giữa thiên nhiên phố núi

Chương trình âm nhạc miễn phí do nhóm Du ca phố núi, Cochin Music (tỉnh Gia Lai) cùng một số ban nhạc và đơn vị phối hợp thực hiện, tạo điều kiện để người trẻ cùng đàn hát, giao lưu và kết nối. Không sân khấu lớn, không kỹ xảo cầu kỳ, chương trình được tổ chức theo hình thức biểu diễn mở, hòa mình vào cảnh quan thiên nhiên.
Sự kiện thu hút đông đảo khán giả tham gia. Tại chương trình, các ca sĩ và ban nhạc khách mời đã trình diễn nhiều tiết mục thuộc các thể loại như pop, ballad, rock, rap,... mang đến không khí sôi động nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc, gần gũi.
Chương trình “Mùa đông đầu tiên” nằm trong chuỗi hoạt động Pleimer Town-một dự án âm nhạc cộng đồng kết hợp quảng bá du lịch địa phương, được tổ chức hoàn toàn miễn phí dành cho người dân và du khách. Thông qua việc kết nối âm nhạc với thiên nhiên và các giá trị văn hóa đặc trưng của Gia Lai, chương trình góp phần tạo không gian trải nghiệm mới cho giới trẻ.