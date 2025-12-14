Giới trẻ hòa mình vào đêm nhạc “Mùa đông đầu tiên” giữa thiên nhiên phố núi

(GLO)- Chiều tối 13-12, tại Khu du lịch Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra chương trình âm nhạc “Mùa đông đầu tiên” trong chuỗi hoạt động Pleimer Town, mang đến cho khán giả một không gian nghệ thuật miễn phí, gần gũi với thiên nhiên phố núi.

Các ca sĩ khách mời tham gia biểu diễn tại chương trình “Mùa đông đầu tiên”. Ảnh: Ngọc Duy



Chương trình âm nhạc miễn phí do nhóm Du ca phố núi, Cochin Music (tỉnh Gia Lai) cùng một số ban nhạc và đơn vị phối hợp thực hiện, tạo điều kiện để người trẻ cùng đàn hát, giao lưu và kết nối. Không sân khấu lớn, không kỹ xảo cầu kỳ, chương trình được tổ chức theo hình thức biểu diễn mở, hòa mình vào cảnh quan thiên nhiên.

Các nghệ sĩ trẻ biểu diễn với nhiều nhạc cụ tại đêm nhạc “Mùa đông đầu tiên”. Ảnh: Ngọc Duy

Sự kiện thu hút đông đảo khán giả tham gia. Tại chương trình, các ca sĩ và ban nhạc khách mời đã trình diễn nhiều tiết mục thuộc các thể loại như pop, ballad, rock, rap,... mang đến không khí sôi động nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc, gần gũi.

Chương trình âm nhạc “Mùa đông đầu tiên” thu hút đông đảo khán giả đón xem. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình “Mùa đông đầu tiên” nằm trong chuỗi hoạt động Pleimer Town-một dự án âm nhạc cộng đồng kết hợp quảng bá du lịch địa phương, được tổ chức hoàn toàn miễn phí dành cho người dân và du khách. Thông qua việc kết nối âm nhạc với thiên nhiên và các giá trị văn hóa đặc trưng của Gia Lai, chương trình góp phần tạo không gian trải nghiệm mới cho giới trẻ.