Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video
Trạm thông tin Sống trẻ Hơi thở Gen Z Balo kiến thức Radar khỏe đẹp Trend Mê xê dịch Quản lý hầu bao Multimedia

Giới trẻ hòa mình vào đêm nhạc “Mùa đông đầu tiên” giữa thiên nhiên phố núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC DUY NGỌC DUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều tối 13-12, tại Khu du lịch Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra chương trình âm nhạc “Mùa đông đầu tiên” trong chuỗi hoạt động Pleimer Town, mang đến cho khán giả một không gian nghệ thuật miễn phí, gần gũi với thiên nhiên phố núi.

20251213-172623.jpg
Các ca sĩ khách mời tham gia biểu diễn tại chương trình “Mùa đông đầu tiên”. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình âm nhạc miễn phí do nhóm Du ca phố núi, Cochin Music (tỉnh Gia Lai) cùng một số ban nhạc và đơn vị phối hợp thực hiện, tạo điều kiện để người trẻ cùng đàn hát, giao lưu và kết nối. Không sân khấu lớn, không kỹ xảo cầu kỳ, chương trình được tổ chức theo hình thức biểu diễn mở, hòa mình vào cảnh quan thiên nhiên.

20251213-170352.jpg
Các nghệ sĩ trẻ biểu diễn với nhiều nhạc cụ tại đêm nhạc “Mùa đông đầu tiên”. Ảnh: Ngọc Duy

Sự kiện thu hút đông đảo khán giả tham gia. Tại chương trình, các ca sĩ và ban nhạc khách mời đã trình diễn nhiều tiết mục thuộc các thể loại như pop, ballad, rock, rap,... mang đến không khí sôi động nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc, gần gũi.

20251213-170221.jpg
Chương trình âm nhạc “Mùa đông đầu tiên” thu hút đông đảo khán giả đón xem. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình “Mùa đông đầu tiên” nằm trong chuỗi hoạt động Pleimer Town-một dự án âm nhạc cộng đồng kết hợp quảng bá du lịch địa phương, được tổ chức hoàn toàn miễn phí dành cho người dân và du khách. Thông qua việc kết nối âm nhạc với thiên nhiên và các giá trị văn hóa đặc trưng của Gia Lai, chương trình góp phần tạo không gian trải nghiệm mới cho giới trẻ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Tối 12-12, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

“Tiếp sức” cho thanh niên khởi nghiệp

“Tiếp sức” cho thanh niên khởi nghiệp

Khởi nghiệp

(GLO)- Vòng chung kết cuộc thi “Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo” năm 2025 sẽ diễn ra vào ngày 13-12. Cuộc thi do Tỉnh đoàn phối hợp cùng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức nhằm tìm kiếm và tôn vinh các ý tưởng, dự án tiềm năng.

Lớp học không tường: Trải nghiệm để trưởng thành-Hành trình đánh thức niềm tự hào quê hương

Lớp học không tường: Trải nghiệm để trưởng thành-Hành trình đánh thức niềm tự hào quê hương

Lớp học không tường

(GLO)- Lớp học không tường kỳ này đưa học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn vào hành trình trải nghiệm sống động: từ làng nón ngựa Phú Gia-đến chùa Ông Núi linh thiêng. Mỗi điểm đến mở ra một bài học mới về văn hóa, nghị lực và niềm tự hào với quê hương.

Đồng hành, tiếp sức cho thanh niên khởi nghiệp

Gia Lai: Đồng hành, tiếp sức cho thanh niên khởi nghiệp

Khởi nghiệp

(GLO)- Năm 2025, công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế được Tỉnh đoàn Gia Lai triển khai đồng bộ, từ hỗ trợ vốn để khởi nghiệp đến tạo môi trường học hỏi, định hướng nghề nghiệp... Nhờ đó, nhiều người trẻ được tiếp thêm động lực, mạnh dạn lập nghiệp ngay tại quê hương.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I bước vào phiên làm việc thứ nhất

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I bước vào phiên làm việc thứ nhất

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chiều 10-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bước vào phiên làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 121.000 đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

Shorts Chuyện người Gia Lai số 69: Chị Đỗ Thị Thanh Vân và hành trình “đánh thức” làng gốm Vân Sơn

Shorts Chuyện người Gia Lai số 69: Chị Đỗ Thị Thanh Vân và hành trình “đánh thức” làng gốm Vân Sơn

Shorts Video

(GLO)- Từ nghề thiết kế nội thất với mức thu nhập ổn định, chị Đỗ Thị Thanh Vân bất ngờ rẽ sang con đường dốc sức hồi sinh dòng gốm thô mộc Vân Sơn đang dần bị lãng quên. Hành trình ấy đầy thử thách, nhưng bằng niềm tin và tình yêu, chị vẫn bền bỉ từng ngày, nhen lại sức sống mới cho làng nghề.

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Xác định tham gia chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giai đoạn 2022-2025, tuổi trẻ Gia Lai triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, thu hút hàng chục nghìn lượt đoàn viên tham gia. Các hoạt động này đã góp phần xây dựng “xã hội số”, “chính quyền số” hiện đại.

Giới trẻ Gia Lai kể chuyện văn hóa Tây Nguyên qua thời trang

Giới trẻ Gia Lai kể chuyện văn hóa Tây Nguyên qua thời trang

Sống trẻ

(GLO)- Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang dần bị mai một. Thế nhưng, nhiều bạn trẻ ở Gia Lai, đặc biệt là thế hệ gen Z, lại chủ động tìm cách kể lại văn hóa Tây Nguyên bằng ngôn ngữ mới mẻ: thời trang kết hợp công nghệ số.

Thành công với khởi nghiệp xanh

Thành công với khởi nghiệp xanh

Khởi nghiệp

(GLO)- Hợp tác xã (HTX) Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn (thôn 1, xã An Toàn, tỉnh Gia Lai) vừa vinh dự được Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ðề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”.

Lớp học không tường: Vẽ tranh bảo vệ môi trường-Vì một tương lai xanh

Lớp học không tường: Vẽ tranh bảo vệ môi trường-Vì một tương lai xanh

Lớp học không tường

(GLO)- Cùng tham gia một buổi học của các em học sinh lớp 5 tại Trường Ischool. Rời khỏi sách vở để chạm tay vào thiên nhiên, các em khám phá kiến thức môi trường, rồi cùng nhau ghép nên những bức tranh từ lá cây đầy sáng tạo. Một tiết học nhẹ nhàng gieo mầm hiểu biết và tình yêu thiên nhiên.

Góc Giáng sinh tại quán Ngày Bình Yên thu hút nhiều bạn trẻ. Ảnh: Na

Giới trẻ Gia Lai xúng xính lên đồ check-in Giáng sinh sớm

Trend

(GLO)- Cái lạnh đặc trưng của cao nguyên Gia Lai khiến không khí Giáng sinh như đang chạm ngõ. Ở khu vực Pleiku, nhiều quán cà phê cũng đã "khoác áo mới" với sắc đỏ, xanh, trắng cùng ánh đèn vàng ấm áp tạo nên những góc check-in hấp dẫn giới trẻ trong những ngày cuối năm.

Góp sức trẻ thắp sáng vùng biên

Góp sức trẻ thắp sáng vùng biên

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Nhiều công trình lắp đặt hệ thống đèn đường đã được tổ chức Ðoàn các cấp phối hợp thực hiện thời gian qua ở 7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai. Không chỉ mang lại ánh sáng cho vùng phên giậu, hoạt động này còn thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong hành trình bảo vệ biên cương.

Chi đoàn Báo và PTTH Gia Lai tặng quà hỗ trợ học sinh Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn

Chi đoàn Báo và PTTH Gia Lai tặng quà hỗ trợ học sinh Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 3-12, Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Hệ thống từ thiện Fly To Sky, Công ty TNHH Dược phẩm và trang thiết bị y tế Thích 24h tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” tại Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn (xã Tuy Phước Đông).