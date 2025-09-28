Nhóm Du ca phố núi tổ chức đêm nhạc gây quỹ hỗ trợ thiếu nhi vùng khó

Đông đảo khán giả tham dự đêm nhạc gây quỹ “Trăng rằm yêu thương” cho thiếu nhi vùng khó. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình mang đến gần 20 ca khúc thuộc nhiều thể loại như pop, rap, ballad; do các nghệ sĩ trẻ nhóm Du ca phố núi cùng các khách mời thể hiện. Với không khí sôi nổi, gần gũi, đêm nhạc đã thu hút gần 150 khán giả đến thưởng thức và chung tay ủng hộ.

Theo Ban tổ chức, tổng số tiền quyên góp được sau đêm nhạc là gần 14 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng để mua quà tặng cùng nhiều suất học bổng dành tặng các em thiếu nhi vùng khó.

Các bạn trẻ biểu diễn những ca khúc ý nghĩa, mang đến không khí ấm áp và sôi nổi trong đêm nhạc gây quỹ. Ảnh: Ngọc Duy

Dự kiến, chương trình tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn sẽ diễn ra vào ngày 5-10-2025 tại làng Mèo và làng Gôk (xã Ia Grai). Ngoài trao quà, các em nhỏ còn được tham gia trò chơi dân gian, xem múa lân, văn nghệ và phá cỗ đêm rằm.

Khán giả ủng hộ quỹ “Trăng rằm yêu thương”. Ảnh: Ngọc Duy

Được biết, nhóm Du ca phố núi được thành lập cách đây hơn 10 năm, quy tụ những nghệ sĩ trẻ năng động, gắn bó với âm nhạc cộng đồng. Không chỉ tạo sân chơi cho giới trẻ, nhóm còn mang đến không gian thưởng thức âm nhạc miễn phí, giàu bản sắc cho người dân và du khách.