Giới trẻ hòa mình trong “Acoustic Concert” của Du ca Phố núi

Toàn cảnh chương trình “Acoustic Concert” của nhóm Du ca Phố núi. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình thu hút gần 200 khán giả tham gia, phần lớn là các bạn trẻ yêu thích âm nhạc.

Tại chương trình, khoảng 30 tiết mục thuộc nhiều thể loại như pop, ballad, rock, rap, độc tấu sáo… được các thành viên trong nhóm Du ca Phố núi và khách mời biểu diễn. Âm thanh mộc mạc của đàn guitar cùng những giọng ca đầy nội lực đã mang đến cho người nghe một đêm nhạc đa sắc màu.

Khách mời hào hứng tham gia biểu diễn tại chương trình “Acoustic Concert”của Du Ca Phố Núi. Ảnh: Ngọc Duy

Sự kiện là dịp để giới trẻ phố núi giao lưu, kết nối và thể hiện năng khiếu, góp phần làm phong phú các hoạt động văn hóa, giải trí tại địa phương.

Được biết, nhóm Du ca Phố núi là tập thể nghệ sĩ trẻ năng động, nổi bật với các hoạt động âm nhạc cộng đồng mang đậm bản sắc địa phương và tinh thần kết nối giới trẻ. Được thành lập hơn 10 năm trước, nhóm không chỉ tạo ra sân chơi bổ ích cho giới trẻ mà còn là nơi để thưởng thức âm nhạc miễn phí đầy thú vị cho du khách gần xa.