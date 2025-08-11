Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video
Trạm thông tin Sống trẻ Hơi thở Gen Z Balo kiến thức Radar khỏe đẹp Trend Mê xê dịch Quản lý hầu bao Multimedia

Giới trẻ hòa mình trong “Acoustic Concert” của Du ca Phố núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC DUY NGỌC DUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tối 10-8, tại quán Chất Coffee (đường Bờ kè suối Hội Phú, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), nhóm Du ca Phố núi tổ chức chương trình âm nhạc “Acoustic Concert”.

20250810-1939280.jpg
Toàn cảnh chương trình “Acoustic Concert” của nhóm Du ca Phố núi. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình thu hút gần 200 khán giả tham gia, phần lớn là các bạn trẻ yêu thích âm nhạc.

Tại chương trình, khoảng 30 tiết mục thuộc nhiều thể loại như pop, ballad, rock, rap, độc tấu sáo… được các thành viên trong nhóm Du ca Phố núi và khách mời biểu diễn. Âm thanh mộc mạc của đàn guitar cùng những giọng ca đầy nội lực đã mang đến cho người nghe một đêm nhạc đa sắc màu.

20250810-203340.jpg
Khách mời hào hứng tham gia biểu diễn tại chương trình “Acoustic Concert”của Du Ca Phố Núi. Ảnh: Ngọc Duy

Sự kiện là dịp để giới trẻ phố núi giao lưu, kết nối và thể hiện năng khiếu, góp phần làm phong phú các hoạt động văn hóa, giải trí tại địa phương.

Được biết, nhóm Du ca Phố núi là tập thể nghệ sĩ trẻ năng động, nổi bật với các hoạt động âm nhạc cộng đồng mang đậm bản sắc địa phương và tinh thần kết nối giới trẻ. Được thành lập hơn 10 năm trước, nhóm không chỉ tạo ra sân chơi bổ ích cho giới trẻ mà còn là nơi để thưởng thức âm nhạc miễn phí đầy thú vị cho du khách gần xa.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Giới trẻ chọn lọc tin tức trong “vũ trụ thông tin” đa nền tảng

Giới trẻ chọn lọc tin tức trong “vũ trụ thông tin” đa nền tảng

Chuyển động trẻ

(GLO)-Trong thời đại số, giới trẻ Gia Lai không chỉ tiếp nhận thông tin từ những bản tin giờ vàng trên tivi hay trang báo giấy; thay vào đó, họ đã biết chọn lọc tin tức giữa một “vũ trụ thông tin” đa nền tảng như video TikTok, bản tin online, podcast hay các nội dung ngắn gọn trên Facebook, YouTube.

Giới trẻ phố núi và giấc mơ phòng thu âm nhạc

Giới trẻ phố núi và giấc mơ phòng thu âm nhạc

Chuyển động trẻ

(GLO)- Không có thiết bị chuyên dụng hay phòng cách âm chuẩn chỉnh, nhiều bạn trẻ phố núi vẫn chọn làm nhạc từ căn phòng nhỏ tại nhà bằng các phần mềm đơn giản. Với họ, ước mơ về phòng thu chuyên nghiệp không chỉ để nâng tầm chất lượng, mà còn là khao khát được sống hết mình với âm nhạc.

Bộ đội xuất ngũ chọn nghề phù hợp, mở lối tương lai

Bộ đội xuất ngũ chọn nghề phù hợp, mở lối tương lai

Sống trẻ

(GLO)- Theo quy định tại Thông tư số 35/2024/TT-BGTVT, kể từ năm 2025, chương trình đào tạo lái xe hạng B, C1 không đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, do đó, bộ đội xuất ngũ không được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nếu đăng ký học nghề lái xe.

Hấp dẫn Giải vô địch Bóng rổ 3x3 quốc gia

Hấp dẫn Giải vô địch Bóng rổ 3x3 quốc gia

Shorts Video

(GLO)- Giải vô địch bóng rổ U16, U18 3x3 Quốc gia năm 2025 diễn ra từ 3-10/8 tại Quảng trường Chiến Thắng, phố biển Quy Nhơn, Gia Lai. Giải thu hút hơn 50 đội bóng rổ tranh tài. Những trận đấu kịch tính, hấp dẫn thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ.

Dấu ấn chiến dịch “Hành quân xanh”

Dấu ấn chiến dịch “Hành quân xanh”

Sống trẻ

(GLO)- Diễn ra ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh Gia Lai, chiến dịch “Hành quân xanh” là dịp để đoàn viên, thanh niên khối lực lượng vũ trang phát huy vai trò xung kích, tình nguyện qua những công trình, phần việc ý nghĩa. 

Tóc sạch gàu, óng mượt nhờ giấm táo

Tóc sạch gàu, óng mượt nhờ giấm táo

Bí quyết làm đẹp

(GLO)- Không cần sản phẩm đắt tiền, chỉ với giấm táo-nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp, bạn đã có thể “giải cứu” mái tóc khỏi tình trạng gàu, xơ rối và kém bóng mượt. Phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả này đang được nhiều người ưa chuộng nhờ tính tự nhiên, an toàn và dễ áp dụng tại nhà.

Không đợi lúc rảnh rỗi hay dư dả mới làm việc tốt

Không đợi lúc rảnh rỗi hay dư dả mới làm việc tốt

Sống trẻ

(GLO)- Ngày 27-7 vừa qua, 19 trẻ em mồ côi ở phường Tam Quan và phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đã được nhận các suất quà trị giá hơn 900 nghìn đồng. Người kết nối các nhà hảo tâm đến với các em là Thiếu tá Nguyễn Thị Mỹ Khoa (SN 1990, Công an phường Tam Quan).