Gia Lai: Tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể

(GLO)- Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động đa dạng, phù hợp thực tiễn từng địa bàn và hướng mạnh về cộng đồng, để tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể.

Đông - Tây “đồng khởi”

Sau thành công của Đại hội, khí thế thi đua nhanh chóng được lan tỏa đến từng cơ sở Đoàn ở cả phía Đông lẫn phía Tây tỉnh. Mỗi đơn vị chọn một cách làm riêng, sát với điều kiện địa phương và nhu cầu thực tế của người dân; trải dài trên nhiều khía cạnh.

Tại phường Quy Nhơn Tây, Đoàn phường và Hội đồng Đội phường phối hợp với Đoàn phường Hải Châu (TP. Đà Nẵng) và các nhà hảo tâm tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”, hướng đến các em thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trên địa bàn.

Tặng quà cho thiếu nhi phường Quy Nhơn Tây bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”. Ảnh: D.L

Tại chương trình, 100 em được nhận áo ấm, sữa, vở và tiền mặt; đồng thời, 2 bộ trống Đội được trao cho Trường THCS Bùi Thị Xuân và Trường Tiểu học Phước Mỹ, với tổng trị giá 120 triệu đồng.

Sau chương trình, phiên chợ “0 đồng” được tổ chức để các em tự tay lựa chọn gấu bông, đồ dùng học tập, sách vở, quần áo phù hợp với nhu cầu của mình.

Phiên chợ “0 đồng” mang lại nhiều niềm vui cho thiếu nhi phường Quy Nhơn Tây. Ảnh: D.L

Không dừng lại ở đó, Đoàn phường Quy Nhơn Tây tiếp tục phối hợp với Đoàn phường Hòa Cường (TP. Đà Nẵng) trao 20 suất quà trị giá 20 triệu đồng cho người dân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão lũ; đồng thời, hỗ trợ 10 triệu đồng chi phí sửa chữa nhà cho 2 hộ dân bị thiệt hại nặng do thiên tai.

Ở xã Tuy Phước, chuỗi hoạt động chào mừng thành công Đại hội được triển khai theo hướng kết hợp hài hòa giữa an sinh xã hội và gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống.

Bên cạnh việc đóng góp ngày công, chung tay sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ, Đoàn xã còn tổ chức mô hình “Em yêu bài chòi dân gian” và chương trình “Sắc màu bài chòi - Sân chơi văn hóa” tại Trường THCS Phước Lộc.

Tại đây, hơn 100 học sinh được nghệ nhân Nguyễn Thị Kiều My giới thiệu lịch sử, giá trị của nghệ thuật Bài chòi - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận năm 2017; trực tiếp thực hành các làn điệu, cách hô, hát, diễn trò cơ bản.

Ở phía Tây tỉnh, các đơn vị cũng tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi không kém. Tại phường An Phú, cách chào mừng thành công Đại hội được thể hiện bằng tinh thần rèn luyện, giao lưu, gắn kết với Giải bóng đá mini 5 người giữa các cơ sở Đoàn lân cận.

7 đội bóng đến từ các phường, xã thi đấu theo thể thức vòng tròn, không xếp hạng; tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên đến cổ vũ. Thông qua thể thao, tinh thần đoàn kết giữa các cơ sở Đoàn được củng cố, góp phần lan tỏa khí thế thi đua sau Đại hội.

Giải bóng đá mini với 7 đội bóng đến từ các cơ sở Đoàn thuộc phường Pleiku, Diên Hồng, Thống Nhất, Hội Phú, An Phú và 2 xã Gào, Biển Hồ diễn ra hấp dẫn, sôi nổi. Ảnh: Minh Chí

Đoàn xã Chư Păh lại chọn cách làm khác. Họ tổ chức chương trình “Đông ấm xuân tình nguyện” tại làng Kênh, trao 50 suất quà cho thiếu nhi khó khăn với tổng trị giá 3 triệu đồng; 4 suất quà cho các hộ nghèo, trị giá 1 triệu đồng.

Song song với đó là các hoạt động tuyên truyền phòng - chống ma túy; an toàn trên không gian mạng; hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính, cài đặt sổ tay Đảng viên điện tử cho các đảng viên.

50 suất quà được trao cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại làng Kênh (xã Chư Păh). Ảnh: ĐVCC

Ở vùng biên giới xã Đức Cơ, hoạt động chào mừng Đại hội được cụ thể hóa bằng việc nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thiếu nhi dân tộc thiểu số tại làng Lung Prông.

Ngày 12-12 vừa qua, Đoàn xã đã phối hợp với Câu lạc bộ Truyền thông thuộc Đoàn Trường THPT Lê Hoàn tổ chức giao lưu, chơi trò chơi và tặng sữa cho 20 em đang theo học, tiếp thêm động lực để các em gắn bó hơn với lớp.

Ấm lòng người nhận

Hiệu quả của chuỗi hoạt động chào mừng thành công Đại hội thể hiện rõ qua cảm nhận của người thụ hưởng. Đó không chỉ là giá trị vật chất mà còn là lời động viên tinh thần chân thành gửi đến người dân và thiếu nhi còn khó khăn.

Trong căn nhà bị tốc mái gần như hoàn toàn sau những đợt bão lũ, anh Phạm Đình Hổ (SN 1984, phường Quy Nhơn Tây) vẫn gắng căng tấm bạt phía sau nhà để che mưa nắng, nuôi 2 con nhỏ đang tuổi đến trường.

Khi được hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà ở, anh Hổ xúc động: “Sự quan tâm kịp thời của tổ chức Đoàn không chỉ giúp gia đình tôi có điều kiện khắc phục chỗ ở, mà còn tiếp thêm động lực để vợ chồng tôi yên tâm lao động, chăm lo cho các con tiếp tục học tập”.

Các đơn vị trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí sửa nhà cho gia đình anh Hổ. Ảnh: ĐVCC

Chọn cách làm khác, Đoàn Thanh niên xã Tuy Phước đã mang đến cho các em học sinh cơ hội tiếp cận và trải nghiệm nét văn hóa truyền thống ngay trong môi trường học đường.

Lần đầu tiên được trực tiếp hô, hát bài chòi, em Nguyễn Trung Kiên (lớp 8A3, Trường THCS Phước Lộc) bày tỏ sự thích thú khi được nghệ nhân hướng dẫn tận tình và mạnh dạn thể hiện trước bạn bè.

“Từ sự tò mò ban đầu đến niềm vui khi được hiểu hơn về bài chòi và thử sức mình với những câu thai. Em và các bạn không chỉ có thêm sân chơi bổ ích mà còn thấy mình gắn bó, trân trọng hơn giá trị truyền thống của quê hương” - Kiên tâm sự.

Trung Kiên thử sức hô bài chòi tại chương trình “Sắc màu bài chòi - Sân chơi văn hóa”.

﻿ Ảnh: ĐVCC



Tại các đơn vị ở phía Tây tỉnh, không khí sẻ chia ấm tình lan tỏa đến những làng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại làng Kênh (xã Chư Păh), người dân được nhận quà và hiểu hơn về công tác số hóa. Theo anh Đặng Đình Tấn - Bí thư Đoàn xã Chư Păh, nhờ những buổi hướng dẫn “cầm tay chỉ việc”, lồng ghép nội dung chuyển đổi số vào các buổi sinh hoạt cộng đồng, người dân, nhất là người lớn tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số đã từng bước làm quen với công nghệ; có thể sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt - điều mà trước đây còn khá xa lạ với họ.

Còn ở vùng biên giới xã Đức Cơ, sự đồng hành của tổ chức Đoàn lại được thể hiện qua việc bền bỉ duy trì lớp học tiếng Anh cho thiếu nhi dân tộc thiểu số tại làng Lung Prông suốt 2 năm qua.

Thiếu nhi làng Lung Prông (xã Đức Cơ) hào hứng với những bài học tiếng Anh hấp dẫn, gần gũi với đời sống. Ảnh: ĐVCC

Chăm chỉ theo dõi bài giảng, em Rơ Mah H’Suin (10 tuổi) chia sẻ: “Tham gia lớp học, em được học thêm nhiều từ mới và biết cách chào hỏi, giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh. Em rất vui khi được tham gia các trò chơi trong giờ học và được các anh chị hướng dẫn tận tình”.

Từ mái nhà được sửa chữa sau bão, ngôi trường rộn ràng tiếng hô bài chòi, đến lớp học tiếng Anh nơi vùng biên..., chuỗi hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I đã để lại nhiều dấu ấn.

Ở đó, tinh thần xung kích của tuổi trẻ hiện diện đúng lúc, đúng chỗ, góp phần xây dựng hình ảnh những thanh niên với màu áo xanh năng động, nhiệt huyết, sẵn sàng góp sức mình lan tỏa yêu thương đến mọi miền quê, phố thị của tỉnh Gia Lai mới.