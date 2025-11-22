Tuổi trẻ Gia Lai sống đẹp giữa dòng nước lũ

(GLO)- Những trận mưa lớn khiến phía Đông tỉnh Gia Lai ngập nặng. Khi ấy, một số bạn trẻ, tổ chức đoàn nhanh chóng tỏa đi khắp nơi, người đưa quà, người chuẩn bị suất ăn, người xắn tay dọn bùn đất để người dân sớm ổn định cuộc sống. Tất cả đều trách nhiệm, hết mình vì việc chung.

Ngày 21-11, Tỉnh đoàn phối hợp cùng Báo Tuổi Trẻ tổ chức trao quà hỗ trợ tại xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Bắc, mỗi địa phương 100 suất với tổng trị giá hơn 60 triệu đồng.

Tại phường Quy Nhơn Bắc, đường vào điểm trao quà bị nước chia cắt, ô tô không thể di chuyển, đoàn phải mượn ghe và nhiều đoạn phải lội bộ gần 4 km với mức nước hơn đầu gối. Có nơi trước đó nước dâng 2,5-3 m, khiến đường sá trơn trượt và việc tiếp cận rất khó khăn. Dẫu vậy, hơn 100 phần quà, gồm mì tôm và nhu yếu phẩm, vẫn được trao tận tay người dân tổ 4 (khu vực 3).

Bà Lê Thị Thanh Quang (48 tuổi, khu vực 3) là một trong số những người dân nhận quà đợt này. Nhà bà có 7 người gồm hai vợ chồng, mẹ già, chị chồng và ba đứa con. Những ngày nước lên, cả gia đình lúc nào cũng lo lắng, không thể ngủ yên...

“Ai cũng khó khăn vì mưa lũ nên khi được quan tâm, hỗ trợ thế này, tôi thấy mừng lắm! Chỉ mong nước rút hẳn để chúng tôi ổn định lại cuộc sống”-bà Quang chia sẻ.

Anh Phạm Hồng Hiệp-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn tặng quà cho người dân phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: Đoàn phường Quy Nhơn Bắc

Nhìn những ánh mắt xúc động khi nhận quà, có người nắm tay các đoàn viên mà nghẹn ngào cảm ơn, mệt nhọc của cả hành trình như tan biến.

Anh Phạm Hồng Hiệp-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn-chia sẻ: “Chúng tôi đến để mang chút ấm áp và tiếp thêm niềm tin cho người dân. Khó khăn có, nhưng tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đã biến khó khăn thành hành động thiết thực.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động nguồn lực để hỗ trợ nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập cho trẻ em và một số gia đình khó khăn với phương châm: Người dân còn khó khăn thì thanh niên còn đồng hành, hỗ trợ đến khi cuộc sống trở lại bình thường”.

Những hành động đẹp còn đến từ chính những người trẻ đang sống ở vũng lũ. Tại xã Tuy Phước Tây, sau hơn ba ngày bị cô lập giữa vùng lũ, chị Nguyễn Thị Lệ Hoàng (SN 1992) luôn nhớ rõ cảm giác lo lắng khi xung quanh đều là nước.

Chính vì hiểu rõ tâm trạng của những hộ dân đang bị chia cắt, dù đang mang thai 2 “thiên thần nhỏ”, chị vẫn nhiệt tình kết nối với những người bạn ở phường Bồng Sơn, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc để mang hàng cứu trợ vào xóm 1 (thôn Thanh Huy, xã Tuy Phước Tây).

Nhờ sáng kiến “tạp hóa 0 đồng”, chị Hoàng (giữa) có thể hỗ trợ nhu yếu phẩm cho hàng xóm thuận tiện hơn. Ảnh: NVCC

Chị Hoàng chia sẻ: “Khi mình cũng là người đang bị cô lập vì lũ, mình thấu hiểu lắm sự bất an của bà con. May mắn là có những người bạn sẵn sàng tiếp sức, từ đó mình mới nghĩ đến việc mở một “tạp hóa 0 đồng” tại nhà. Tạp hóa này chỉ nhận quyên góp bằng nhu yếu phẩm, không nhận tiền; người dân cần gì là đến lấy”.

Để có thể đưa hàng vào khu vực còn đang ngập sâu, chồng chị Hoàng là anh Võ Minh Huy (SN 1998) cùng các thanh niên trong xóm đã chống sào, lội nước hơn 3 km để nhận nhu yếu phẩm. Hành trình mất gần 4 giờ giữa dòng nước chảy xiết, đến tận 21 giờ ngày 21-11 mới đưa được hàng về điểm an toàn, kịp để sáng 22-11 hỗ trợ cho người dân.

Các mặt hàng được đưa vào “tạp hóa 0 đồng” gồm: nước đóng chai, mì tôm, cơm cháy chiên, bánh ngọt... góp phần giúp người dân ở xóm được tiếp sức trong những ngày nước lũ còn bủa vây.

Chọn cách làm khác, Phó Bí thư Đoàn phường Quy Nhơn Nguyễn Quốc Anh đã kết nối với các nhà hảo tâm, dùng nhà mình ở số 19 Võ Đình Tú để thành điểm tập kết hàng hóa.

Tính từ ngày 20-11 đến sáng 22-11, Đoàn phường vận động được hàng hóa trị giá khoảng 15 triệu đồng, gồm 80 thùng mì, 50 thùng nước, 15 thùng sữa, 5 thùng xúc xích, 5 thùng bánh gạo, hơn 200 lốc nước khoáng, hơn 150 suất cháo, lương khô… tiếp thêm sức mạnh cho các hộ dân ở phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc...

Đoàn viên thanh niên tập hợp tại nhà anh Nguyễn Quốc Anh (Phó Bí thư Đoàn phường Quy Nhơn) nấu ăn để hỗ trợ người dân vũng lũ. Ảnh: NVCC

Điều đáng quý là anh Quốc Anh cùng người thân quyên góp 5 triệu đồng, cùng đoàn viên trên địa bàn phường nấu ăn tại nhà và chuyển đến người dân ở những khu vực bị cô lập.

Ban đầu, nhóm nấu các món nóng, nhưng khi trực tiếp đưa vào mới thấy đồ ăn nhanh nguội, không còn ngon và khó bảo quản. Vì vậy, họ quyết định chuyển hướng.

“Chúng tôi đổi sang đồ khô, như mì tôm, lương khô, sữa, nước, bánh gạo, vì đồ nấu đem lên sẽ nhanh nguội, người dân không có chỗ hâm lại. Đồ khô thì để dành được, phù hợp hơn trong vùng lũ”-anh Quốc Anh chia sẻ.

Anh Quốc Anh (giữa) luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân. Ảnh: NVCC

Không chỉ anh Quốc Anh, một số bạn trẻ khác cũng hợp lực để hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ và người dân.

Bạn Nguyễn Minh Chung (SN 2002, khu phố 57)-tâm sự: “Thanh niên khu phố nơi tôi sống cùng 2 khu phố khác tập trung tại nhà tôi để cùng “đỏ lửa”, chỉ muốn nấu ngon nhất có thể để gửi lời cảm ơn tới các lực lượng đã sát cánh cùng người dân trong những ngày nước lên nhanh”.

Ở phường Quy Nhơn Tây, không khí tình nguyện cũng sôi nổi không kém. Suốt những ngày qua, hơn 100 bạn trẻ đã tham gia hỗ trợ người dân, vận chuyển nhu yếu phẩm, dọn dẹp sau lũ. Nhiều ngày đầu khi nước còn dâng cao, có những đoàn viên phải bơi trong dòng nước lạnh lúc 1-2 giờ sáng để tiếp cận các hộ dân ở khu vực 5 và 6-những nơi ngập sâu nhất.

Có đoạn nước cao quá đầu, phải mang phao và bơi vào từng nhà, hỗ trợ đưa người lên cao, chuyển đồ đạc và tìm người bị cô lập. Khi nước rút, họ lập tức chuyển sang hỗ trợ dọn bùn tại các khu phố và trường học.

Đoàn phường Quy Nhơn Tây tích cực hỗ trợ người dân. Ảnh: ĐVCC

“Trong số 6 trường học trên địa bàn, 5 trường đã được chúng tôi dọn sạch. Riêng Trường Mầm non Bùi Thị Xuân hôm trước còn ngập sâu, anh em vẫn đang tiếp tục thu dọn bùn đất, vệ sinh phòng học cho kịp ngày học sinh trở lại.

Cùng lúc đó, Đoàn phường vẫn duy trì việc kết nối với các đơn vị hỗ trợ suất ăn, cố gắng đảm bảo người dân ở những khu vực còn khó khăn đều có phần cơm, phần quà đến tay”-anh Huỳnh Võ Hùng-Phó Bí thư Đoàn phường-chia sẻ.

Những ngày lũ lụt rồi sẽ qua, nhưng hình ảnh những bạn trẻ cùng thức khuya, dậy sớm, không ngại hiểm nguy mang từng suất ăn, phần quà gửi tận tay người dân sẽ còn ở lại lâu trong lòng người dân.

Mỗi hành động, dù nhỏ hay lớn, đều cho thấy tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”-lời hứa mà bạn trẻ nào cũng thuộc lòng và sẽ tiếp tục được gìn giữ, thực hiện bằng cách riêng của mình...