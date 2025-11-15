Thanh niên Gia Lai góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão

(GLO)-Từ ngày 12-11 đến 14-11, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với nhiều đơn vị triển khai hoạt động hỗ trợ tại các địa phương chịu thiệt hại nặng sau bão số 13. Từ sửa điện, sửa nhà đến trao quà và học bổng, lực lượng thanh niên đang nỗ lực góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão.

Hỗ trợ về nhiều mặt

Trong hai ngày 12-11 và 13-11, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao 600 suất quà cho người dân tại 3 xã: Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông và An Lương (200 suất/xã, 2 triệu đồng/suất).

Bên cạnh đó, đoàn hỗ trợ 9 hộ có nhà sập hoàn toàn với mức 40 triệu đồng/hộ.

Tặng quà cho người dân xã Phù Mỹ Đông. Ảnh: D.L

Tại mỗi điểm đến, đoàn làm việc cùng chính quyền xã để kiểm tra hiện trạng, trực tiếp thăm hỏi từng hoàn cảnh và giải thích cách quản lý, giải ngân nguồn hỗ trợ, bảo đảm sử dụng đúng cho việc dựng lại nhà ở an toàn.

Anh Nguyễn Đức Trung-Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn TP Hồ Chí Minh-chia sẻ: “Thực tế cho thấy sức tàn phá của bão số 13 rất lớn, nhất là tại các khu vực ven biển. Nhờ chính quyền địa phương chủ động phòng chống, tuyên truyền và di dời kịp thời nên thiệt hại đã được giảm đáng kể.

Hiểu rõ những nỗ lực ấy và mong người dân sớm vượt qua khó khăn, chúng tôi cố gắng đưa nguồn hỗ trợ đến nhanh nhất có thể để chia sẻ phần nào với người dân trong giai đoạn này”.

Anh Nguyễn Đức Trung-Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tặng quà cho người dân xã Phù Mỹ Bắc. Ảnh: D.L

Chiều và tối 14-11, Tỉnh đoàn phối hợp Tổng Công ty Phát điện 3 thực hiện chương trình hỗ trợ tại xã Đề Gi. Nhiều phần việc được triển khai như sửa chữa, thay hệ thống dây điện, bóng đèn, quạt cho 20 hộ khó khăn (60 triệu đồng); hỗ trợ kinh phí sửa nhà cho 10 hộ bị hư hỏng nặng (100 triệu đồng); tặng 3.000 quyển vở, 300 cây viết, cùng 60 suất học bổng (500 nghìn đồng/suất) cho học sinh ở 3 trường học bị ảnh hưởng nặng nề.

Đoàn cũng phối hợp với UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đề Gi trao 200 suất quà (1 triệu đồng tiền mặt/suất) hỗ trợ người dân trang trải trước mắt.

Nhìn tổng thể các hoạt động hỗ trợ những ngày qua, anh Phạm Hồng Hiệp-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn-cho biết: “Cùng với huy động lực lượng thanh niên dọn dẹp môi trường, sửa chữa nhà cửa, điểm trường và các tuyến công cộng; Tỉnh đoàn đẩy mạnh phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân để huy động nguồn lực xã hội hóa, hỗ trợ thiết thực cho người dân.

Mong rằng mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ tích cực đồng hành cùng người dân trong việc khắc phục hậu quả bão lũ, chung tay vì một quê hương vững vàng hơn sau thiên tai”.

Người dân xã Phù Mỹ Bắc dần quay trở lại cuộc sống thường nhật. Ảnh: D.L

Ấm lại sau những mất mát

Mỗi phần quà trao đi không chỉ là vật chất, mà còn là điểm tựa cho những gia đình đang gặp khó khăn, từ những ngôi nhà ven biển chẳng còn nguyên vẹn đến các hộ nuôi tôm mất trắng sinh kế...

Bà Trà Thị Lẹ (SN 1953, thôn thôn Phú Thứ, xã Phù Mỹ Bắc) là một trong những hộ thiệt hại nặng nề khi ngôi nhà của bà bị sập hoàn toàn. Gia đình bà đang ở nhờ nhà bà sui (cùng thôn) để chờ xây nhà mới.

“Bão qua rồi nhưng nhà cửa mất hết nên tôi lo lắm! Được Thành đoàn TP Hồ Chí Minh hỗ trợ 40 triệu đồng, cộng với 60 triệu đồng của tỉnh, tôi đỡ phải đắn đo lo nghĩ. Ban đầu, tôi tính để năm sau mới dựng lại nhà để cho “hợp tuổi”, nhưng nghe cán bộ giải thích nên tôi sẽ làm sớm để cả nhà có chỗ ở tử tế”-bà Lẹ kể.

Bà Lẹ nhận chi phí hỗ trợ xây dựng lại căn nhà đã đổ nát. Ảnh: D.L

Không chỉ các hộ sống sát biển, những người quanh năm gắn bó với nghề nuôi tôm cũng được hỗ trợ lần này. Chị Huỳnh Thị Bích Thủy (SN 1983, hộ nghèo ở thôn An Xuyên 3, xã An Lương) một mình nuôi ba con nhỏ sau khi chồng qua đời vào năm ngoái là trường hợp như vậy.

Sau bão, ngôi nhà của chị Thủy chỉ còn là đống đổ nát, hồ nuôi tôm-nguồn thu nhập chính cũng bị phá hỏng hoàn toàn. Chị Thủy phải đi làm tóc thuê với mức thu nhập 100 nghìn đồng/ngày và đang thuê trọ để tạm sống. Khi nhận phần hỗ trợ, chị chia sẻ: “Nhà cửa tan nát thì buồn chứ, nhưng cũng phải tính tiếp để lo cho tụi nhỏ. Được hỗ trợ lúc này giúp tôi có thêm niềm tin để gắng gượng, làm lại từ đầu”.

Chị Thủy nghẹn ngào khi nhận hỗ trợ chi phí xây lại căn nhà mới. Ảnh: D.L

Ở góc độ địa phương, công tác khắc phục được tổ chức đồng bộ theo từng nhóm đối tượng. Ông Trần Quốc Vinh-Bí thư Đảng ủy xã An Lương-cho biết: “Toàn xã có hơn 400 nhà bị ngập, hơn 400 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại và 4 nhà sập hoàn toàn. Các hội đoàn thể và lực lượng tại chỗ được huy động để hỗ trợ người dân thu dọn, sửa chữa.

Chúng tôi thống kê đầy đủ diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, khi có cơ chế hỗ trợ từ tỉnh sẽ triển khai ngay; đồng thời bố trí đất ở cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách để đảm bảo nơi ở an toàn lâu dài”.

Tỉnh đoàn Gia Lai, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, lãnh đạo xã An Lương đi xuồng máy đến thăm, tặng quà hộ dân thiệt hại nặng nề tại thôn An Xuyên 3. Ảnh: D.L

Không chỉ thiệt hại về nhà cửa hay sản xuất, nhiều hộ còn gặp khó khăn trong sinh hoạt do mất điện kéo dài. Tại thôn Xuân An (xã Đề Gi), ngay khi bão số 13 đổ bộ, thôn đã mất điện hoàn toàn, sinh hoạt đảo lộn.

Bà Phan Thị Thạch (SN 1972, người dân thôn Xuân An)-chia sẻ: Từ đêm bão vào đến nay, thôn bị mất điện hoàn toàn, sinh hoạt đảo lộn. Nhà bà bị tốc mấy tấm tôn nhưng không thể sửa, vì thợ nói phải đợi có điện mới đảm bảo an toàn. Cả thôn cứ thế đợi cả một tuần...

“May mắn là có các thợ điện trẻ của Tổng Công ty Phát điện 3 hỗ trợ. Mọi người làm việc rất chăm chỉ, kỹ lưỡng, từ sáng sớm tới tận tối muộn không nghỉ. Nhờ đó, tối nay điện đã sáng trở lại, tôi mừng tới muốn rơi nước mắt”-bà Thạch tâm sự.