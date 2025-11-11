Chung tay dựng lại những mái nhà ở quê hương

(GLO)-Ít giờ sau khi cơn bão số 13 quét qua, hình ảnh mái tôn bị cuốn phăng, tường gạch đổ nát tại xã Cát Tài cũ (nay là xã Đề Gi) liên tục được chia sẻ. Hiểu nỗi khổ của người dân, Fanpage “Cát Tài quê hương” đã trao tiền hỗ trợ 21 hộ dân bị tốc mái hoàn toàn, chưa thể khắc phục.

Fanpage “Cát Tài quê hương” bắt đầu kêu gọi từ trưa ngày 8-11. Ngay sau khi đăng tải lời kêu gọi, nhiều nhà hảo tâm lẫn người con xa quê đã nhanh chóng hưởng ứng.

Nhờ sự kết nối linh hoạt, nhóm đã huy động được gần 70 triệu đồng, cùng Đoàn Thanh niên xã Đề Gi và Công ty TNHH Hữu cơ Thuận Thiên (TP Hồ Chí Minh) đến thăm, trao tận tay cho 21 hộ dân.

Cụ thể, Công ty TNHH Hữu cơ Thuận Thiên hỗ trợ 10 trường hợp (5 triệu đồng/hộ); phần còn lại do fanpage vận động quyên góp và trao từ 500 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng/trường hợp tùy mức độ thiệt hại. Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng với nhiều gia đình, đó là sự động viên kịp thời, tiếp thêm nghị lực để họ bắt đầu lại sau cơn bão.

Nhẳm bảo đảm tiền hỗ trợ đến đúng người, nhóm đã nhờ người dân địa phương chia sẻ thông tin về một số hộ thiệt hại nặng, sau đó tự đến xác minh trước khi công khai trên trang để kêu gọi. Nhờ cách làm cẩn trọng, minh bạch, hoạt động của nhóm nhận được sự đồng thuận và tin tưởng từ cộng đồng.

Trực tiếp cùng Ban Quản trị fanpage đến từng hộ dân để trao tiền hỗ trợ, anh Lê Công Trọng-đại diện Công ty TNHH Hữu Cơ Thuận Thiên-bày tỏ: “Tôi là người con tuy xa quê nhưng luôn dõi theo quê hương qua những thông tin được fanpage đăng tải. Khi thấy người dân quê mình sau cơn bão số 13 chịu nhiều mất mát, chúng tôi thật sự xót xa nên muốn góp một phần nhỏ. Hy vọng những nghĩa cử như thế sẽ tiếp tục lan tỏa, để tình người quê mình luôn được nối dài, nhất là trong những lúc khó khăn như thế này”.

Anh Trọng (trái) đại diện công ty cùng Ban Quản trị fanpage “Cát Tài quê hương” hỗ trợ cho ông Lê Văn Dũng (SN 1971, thôn Thái Thuận, xã Đề Gi) có nhà bị tốc mái hoàn toàn. Ảnh: ĐVCC

Gia đình ông Nguyễn Thành Lâm (SN 1977, thôn Thái Bình) là một trong số những trường hợp được hỗ trợ đợt này. Ông Lâm là thợ hồ, vợ và 2 con trai là lao động tự do để lo cho con gái út mới 4 tuổi. Hai vợ chồng dồn vốn liếng vào căn nhà nhỏ để làm nơi trú nắng mưa, nhưng rồi bão đến, khiến một nửa ngôi nhà bị sập, toàn bộ mái tôn cũng bay mất.

“Tôi không nghĩ mình lại được giúp nhanh như vậy. Khi nghe các cháu gọi điện hỏi thăm, rồi đến tận nhà trao số tiền 6,5 triệu đồng, tôi xúc động và trân quý tấm lòng của đồng hương và cả những thanh niên nhiệt tình, giàu lòng cảm thông, sẻ chia với chúng tôi”-ông Lâm tâm sự.

Chị Lệ Hoàng (trái) trao tiền hỗ trợ cho ông Lâm. Ảnh: ĐVCC

Những lời cảm ơn chân thành mà mộc mạc của người dân là nguồn động viên để những thành viên của fanpage “Cát Tài quê hương” thêm tin tưởng và tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình.

Chị Nguyễn Thị Lệ Hoàng (SN 1992, một trong ba quản trị viên của fanpage)-chia sẻ: “Bão đã qua, nhưng hành trình dựng lại mái nhà, gây dựng lại cuộc sống vẫn còn gian nan. Trên fanpage, chúng tôi sẽ tiếp tục đăng tải những hoàn cảnh cụ thể để kêu gọi thêm sự chung tay, giúp người dân vững vàng hơn đôi chút”.