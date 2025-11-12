Tỉnh đoàn Gia Lai và Thành đoàn TP Hồ Chí Minh hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão số 13

(GLO)-Phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão số 13 (Kalmaegi), ngày 12-11, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao quà, hỗ trợ người dân tại xã Phù Mỹ Bắc và Phù Mỹ Đông.
Tại xã Phù Mỹ Bắc, đoàn đã trao 200 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng và hỗ trợ 3 hộ có nhà bị sập hoàn toàn.
Tại xã Phù Mỹ Đông, đoàn tiếp tục trao 200 suất quà cho các hộ dân thiệt hại do bão và 1 hộ bị sập nhà.
Theo đó, mỗi hộ dân hoàn cảnh khó khăn được nhận 2 triệu đồng, còn các hộ có nhà bị sập được hỗ trợ 40 triệu đồng/trường hợp.
Hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái của tuổi trẻ hai địa phương, góp phần chia sẻ khó khăn, giúp người dân vùng bão sớm ổn định cuộc sống.
(GLO)-Ngày 9-11, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức ra quân khắc phục hậu quả sau bão số 13 (Kalmaegi) với sự tham gia của gần 1.000 sinh viên các trường đại học, cao đẳng và đoàn viên thanh niên thuộc các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam.
(GLO)- Sáng 30-10, Đoàn xã Kông Bơ La (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Anh Phạm Hồng Hiệp-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn dự và chỉ đạo Đại hội.
(GLO)- Hòa trong không khí sôi nổi của đại hội Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, tuổi trẻ tỉnh Gia Lai đang cùng nhìn lại một nhiệm kỳ đầy nỗ lực, khẳng định vai trò xung kích trong phát triển quê hương và hướng tới nhiệm kỳ mới 2025-2030 với tinh thần “Dấn thân-Sáng tạo-Hành động vì cộng đồng”.
(GLO)-Tối 24-10, tại xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk, Trung ương Đoàn tổ chức Lễ tuyên dương gương thanh niên tiêu biểu, có uy tín và tấm gương khởi nghiệp thành công vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi năm 2025.
(GLO)- Ngày 23 và 24-10, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Hội Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình hướng nghiệp “Định vị bản thân” cho gần 4.000 học sinh lớp 12 tại 6 trường THPT trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Nhiệm kỳ 2022-2025, Ðoàn UBND tỉnh Gia Lai ghi dấu bằng nhiều công trình, phần việc gắn với an sinh xã hội, chuyển đổi số. Bước sang giai đoạn mới, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, hướng về cộng đồng, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân tốt hơn.
(GLO)- Bằng tấm lòng sẻ chia và tinh thần “Tất cả vì đàn em thân yêu”, một số tổ chức Đoàn trong tỉnh đã triển khai các mô hình thiết thực để bắc những nhịp cầu yêu thương, nâng bước học sinh khó khăn tiếp tục hành trình chinh phục tri thức.
(GLO)- Trưởng thành từ tuổi thơ nghèo khó, chị Nay Thị Thu Hà-Phó Bí thư Chi đoàn buôn Tơ Khế (xã Ia Tul) đã chọn cách sống đẹp bằng việc sẻ chia. Với sự tận tâm và trái tim nhân hậu, chị đã trở thành người gieo hạt giống yêu thương nơi buôn làng.
(GLO)-Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những người trẻ chọn sống tử tế và lan tỏa điều tốt đẹp bằng hành động cụ thể. 3 trong số 21 cá nhân vừa được Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 là minh chứng cho tinh thần ấy: sống đẹp, sống có ích cho cộng đồng.
(GLO)-Tối 12-10, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Chương trình kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 -15/10/2025).
(GLO)-Chiều 10-10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025. Tại hội nghị, Tỉnh đoàn Gia Lai được Trung ương Đoàn tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức và triển khai hiệu quả Chiến dịch.
(GLO)- “Thanh niên Gia Lai với phát triển du lịch” là cuộc thi đang được Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức, nhằm khơi dậy niềm tự hào quê hương, lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử, thiên nhiên đến du khách trong và ngoài tỉnh.
(GLO)- Không chỉ là sân chơi để thể hiện năng khiếu hội họa, cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức còn là dịp để học sinh gửi gắm tình yêu với mảnh đất nơi mình sinh sống, niềm tự hào dân tộc qua từng nét cọ và gam màu rực rỡ.
(GLO)- Ngày 10-10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đak Sơmei lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị đầu tiên trong số 135 tổ chức Đoàn cấp xã của toàn tỉnh tổ chức đại hội.
(GLO)-Chiều 9-10, tại trụ sở Tỉnh đoàn Gia Lai, Đoàn UBND tỉnh đã trao hơn 145 triệu đồng cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn để chuyển đến hỗ trợ người dân các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 10 (Bualoi).
(GLO)- Với tinh thần lao động vì tập thể của đoàn viên, thanh niên, nhiều chi đoàn thôn, làng ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã tận dụng diện tích đất bỏ trống ở địa phương để canh tác, gây quỹ Ðoàn. Từ nguồn quỹ bền vững này, nhiều đoàn cơ sở đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.
(GLO)- Những năm qua, chương trình “Phòng Tin học cho em” được triển khai tại các trường học còn khó khăn về cơ sở vật chất trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai, tạo điều kiện để học sinh vùng khó tiếp cận Tin học, bắt nhịp với thời đại số.
Những ngày này, khi nhiều vùng đất còn ngổn ngang, khi cây gãy, nhà tốc mái, nước ngập, đời sống người dân bị xáo trộn, hình ảnh thanh niên tình nguyện giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ đã minh chứng cho tinh thần xung kích, lòng nhân ái, sẻ chia với cộng đồng giữa muôn vàn khó khăn.
(GLO)- Những sân chơi trực tuyến do Tỉnh Đoàn tổ chức gần đây đã mở ra không gian sáng tạo mới cho tuổi trẻ Gia Lai. Qua đó, đoàn viên, thanh thiếu niên vừa khẳng định bản lĩnh, tài năng, vừa góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và lan tỏa tinh thần võ cổ truyền quê hương trên nền tảng số.