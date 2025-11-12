Tỉnh đoàn Gia Lai và Thành đoàn TP Hồ Chí Minh hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão số 13

(GLO)-Phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão số 13 (Kalmaegi), ngày 12-11, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao quà, hỗ trợ người dân tại xã Phù Mỹ Bắc và Phù Mỹ Đông.

Tỉnh đoàn Gia Lai, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh và đại diện địa phương trao bảng tượng trưng, tặng 40 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Văn An (SN 1985, ở thôn Phú Hòa, xã Phù Mỹ Bắc)-hộ có nhà sập hoàn toàn. Ảnh: D.L

Tại xã Phù Mỹ Bắc, đoàn đã trao 200 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng và hỗ trợ 3 hộ có nhà bị sập hoàn toàn.

Tại xã Phù Mỹ Đông, đoàn tiếp tục trao 200 suất quà cho các hộ dân thiệt hại do bão và 1 hộ bị sập nhà.

Tặng quà cho người dân xã Phù Mỹ Bắc thiệt hại do cơn bão số 13. Ảnh: D.L

Theo đó, mỗi hộ dân hoàn cảnh khó khăn được nhận 2 triệu đồng, còn các hộ có nhà bị sập được hỗ trợ 40 triệu đồng/trường hợp.

Hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái của tuổi trẻ hai địa phương, góp phần chia sẻ khó khăn, giúp người dân vùng bão sớm ổn định cuộc sống.