Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Anh Bùi Tuấn Kiệt giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 29-11, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2028.

Tham dự Đại hội có lãnh đạo Đảng ủy Trường Đại học Quy Nhơn; lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai. Cùng dự Đại hội có đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên và 200 đại biểu chính thức.

ban-thu-ky-hoi-sinh-vien-viet-nam-truong-dai-hoc-quy-nhon-ra-mat-tai-dai-hoi.jpg
Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Quy Nhơn lần thứ XVI. Ảnh: Ngọc Tuyền

Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Quy Nhơn hiện có 12 Liên chi hội, 31 câu lạc bộ, đội, nhóm với hơn 16.000 hội viên.

Trong nhiệm kỳ 2023-2025, các cấp Hội đã triển khai nhiều hoạt động tạo môi trường cho hội viên, sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học với hình thức phong phú, đa dạng, hấp dẫn, lôi cuốn đông đảo sinh viên tham gia. Các cấp Hội đã tổ chức 138 hoạt động tình nguyện thu hút sự tham gia của hơn 13.500 lượt sinh viên tham gia.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Đoàn - Hội đã thành lập 25 đội tình nguyện “Mùa hè xanh”, 27 đội tình nguyện “Xuân tình nguyện”, “Trung thu cho em” và 15 đội tình nguyện giúp dân khắc hậu quả lũ lụt. Các chiến dịch đã thu hút sự tham gia của khoảng 2.900 sinh viên và thực hiện được khoảng 7.200 ngày công.

Các cấp Hội tiếp tục triển khai phong trào học ngoại ngữ, tin học và rèn luyện kỹ năng mềm nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế cho sinh viên; phát huy vai trò của các CLB Tiếng Anh, CLB kỹ năng, CLB Thuyết trình, CLB Công nghệ thông tin trong việc trang bị kiến thức và kỹ năng hội nhập quốc tế…

Trong nhiệm kỳ, Hội có 2 sinh viên đạt danh hiệu “Sao Tháng Giêng”, 36 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh…

lanh-dao-hoi-sinh-vien-viet-nam-tinh-gia-lai-tang-hoa-chuc-mung-dai-hoi.jpg
Anh Nguyễn Chí Hiếu (thứ 3 từ phải sang)-Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Ngọc Tuyền

Trong nhiệm kỳ 2025-2028, với khẩu hiệu “Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phấn đấu 5 tốt-tiên phong-sáng tạo-thích ứng”, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Quy Nhơn đề ra 10 chỉ tiêu: Trong nhiệm kỳ, có 30 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, 3 tập thể đạt danh hiệu “tập thể sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, 3 sinh viên đạt danh hiệu “Sao Tháng Giêng”, 100 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, 360 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường. Hội Sinh viên các cấp tổ chức hướng dẫn cho sinh viên đăng ký tham gia 5 ngày tình nguyện/năm.

Mỗi năm, Hội Sinh viên trường và các Liên chi hội tổ chức ít nhất 2 đợt tình nguyện tại chỗ và 1 chương trình tình nguyện tại địa phương miền núi/hải đảo. Duy trì hoạt động của các CLB, đội, nhóm sinh viên; trong nhiệm kỳ thành lập mới ít nhất 5 CLB sinh viên. Hàng năm, Hội Sinh viên cấp trường có ít nhất 1 hoạt động phát huy “Sinh viên 5 tốt” sau tuyên dương. Phấn đấu giới thiệu việc làm cho tối thiểu 20% sinh viên đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp...

anh-bui-tuan-kiet-pho-bi-thu-doan-truong-giu-chuc-chu-tich-hoi-sinh-vien-viet-nam-truong-dai-hoc-quy-nhon.jpg
Anh Bùi Tuấn Kiệt-Phó Bí thư Đoàn trường được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Quy Nhơn nhiệm kỳ 2025-2028. Ảnh: Ngọc Tuyền

Đại hội đã bầu Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Quy Nhơn gồm 9 người; anh Bùi Tuấn Kiệt-Phó Bí thư Đoàn trường được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Quy Nhơn nhiệm kỳ 2025-2028.

