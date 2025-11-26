Tỉnh đoàn Gia Lai thăm, hỗ trợ gia đình đoàn viên qua đời khi khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 26-11, anh Nguyễn Chí Hiếu-Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, đã đến thăm và động viên gia đình đoàn viên Đinh Văn Quang (SN 1992, khu phố Song Khánh, phường Hoài Nhơn Nam). Anh Quang không may qua đời trong lúc sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão số 13.

Anh Đinh Văn Quang là đoàn viên gương mẫu, luôn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn tại địa phương. Tai nạn xảy ra khi anh đang sửa chữa nhà do ảnh hưởng của bão số 13, đã để lại mất mát lớn cho gia đình vốn đã khó khăn, có con nhỏ 2,5 tháng tuổi.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai Nguyễn Chí Hiếu (bìa phải) gửi lời chia buồn và trao tiền hỗ trợ cho người thân của anh Đinh Văn Quang. Ảnh: Bích Kiều

Đến thăm gia đình, anh Nguyễn Chí Hiếu đã gửi lời chia buồn sâu sắc và động viên người thân của anh Quang sớm vượt qua khó khăn. Phó Bí thư Tỉnh đoàn cũng đề nghị Đoàn phường Hoài Nhơn Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và đồng hành cùng gia đình anh Quang trong thời gian tới.

Dịp này, Tỉnh đoàn Gia Lai đã trao tặng 20 triệu đồng cho người thân của anh Quang, trích từ nguồn hỗ trợ của Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh. Hoạt động thể hiện sự quan tâm, nghĩa tình của tổ chức Đoàn - Hội đối với đoàn viên trong lúc gặp hoạn nạn.