Sẻ chia với đoàn viên, người lao động sau thiên tai

(GLO)- Bão số 13 gây thiệt hại nặng nề tại tỉnh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của rất nhiều đoàn viên, người lao động. Các cấp công đoàn đã nhanh chóng vào cuộc, tổ chức rà soát, hỗ trợ nhằm giúp người lao động sớm ổn định cuộc sống và yên tâm trở lại công việc.

Những ngày qua, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã trực tiếp thăm và trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) có nhà bị thiệt hại nặng. Hoạt động này nhận được sự đồng hành tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp (DN) và các cấp công đoàn.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bão số 13 tại phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: Võ Hường

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thủy-Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, trước sự mất mát của người dân trên địa bàn tỉnh, trong đó có ĐV, NLĐ, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn xã, phường, công đoàn cơ sở và cán bộ phụ trách địa bàn thường xuyên theo dõi, nắm tình hình; liên lạc, nắm thông tin và thống kê tình hình ĐV, NLĐ trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại, đặc biệt là các vùng bị ảnh hưởng nặng do bão số 13.

Theo thống kê nhanh, tính đến ngày 9-11, toàn tỉnh có 380 ĐV, NLĐ bị thiệt hại do bão số 13. Trong đó, 10 trường hợp sập một phần nhà; 70 trường hợp tốc mái hoàn toàn; 253 trường hợp tốc mái một phần; 43 trường hợp ngập nước, hư hỏng tài sản, đổ tường rào hoặc thiệt hại hoa màu.

Hiện nay, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát, liên hệ với công đoàn cơ sở, ĐV, NLĐ, tập trung các địa bàn, vùng mất kết nối, chưa liên hệ được để tiếp tục nắm, cập nhật tình hình, tổng hợp hỗ trợ và đề xuất hỗ trợ kịp thời.

Tại Công ty TNHH một thành viên Hoa Sen Nhơn Hội Bình Định (phường Quy Nhơn Đông), Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Phan Văn Khánh cho biết đơn vị có 330 ĐV, NLĐ. Ngay sau bão, Công đoàn đã lập danh sách các trường hợp bị ảnh hưởng gửi UBND phường Quy Nhơn Đông và Tập đoàn để xem xét hỗ trợ; đồng thời trao quà động viên. Với những trường hợp thiệt hại nặng, Công đoàn cử đại diện đến thăm hỏi tận nhà.

Anh Võ Văn Vương-NLĐ của Công ty TNHH một thành viên Hoa Sen Nhơn Hội Bình Định-cho biết: “Nhà tôi bị tốc mái, bão cuốn đi hết toàn bộ vật nuôi. Gia đình chúng tôi thật sự lâm vào cảnh khó khăn. Nhận được phần quà của Công đoàn, tôi thấy được an ủi, có thêm động lực vượt qua khó khăn, tiếp tục làm việc”.

Sáng 14-11, đồng chí Huỳnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao hỗ trợ cho ĐV, NLĐ bị ảnh hưởng bão số 13 tại phường Quy Nhơn Đông và xã Phù Cát. Tại chương trình, đồng chí Huỳnh Thanh Xuân đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ 500 triệu đồng cho LĐLĐ tỉnh Gia Lai để chia sẻ cùng các ĐV, NLĐ trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, 120 ĐV, NLĐ của Công ty TNHH một thành viên Hoa Sen Nhơn Hội Bình Định và các đơn vị, DN trên địa bàn phường Quy Nhơn Đông và xã Phù Cát đã được nhận quà do Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng.

Công ty CP May Phù Cát có hơn 650 lao động, trong đó có hơn 100 trường hợp lao động bị ảnh hưởng bởi bão số 13. Công đoàn Công ty đã trực tiếp thăm hỏi và trao quà cho các gia đình NLĐ bị thiệt hại nặng, đồng thời tiếp tục rà soát để hỗ trợ các trường hợp khác.

Là một trong những hộ bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13, chị Nguyễn Thị Kim Tiền, lao động Công ty CP May Phù Cát, bày tỏ: “Tôi là lao động chính trong gia đình với hai con nhỏ và cha già. Căn nhà của chúng tôi bị tốc mái hoàn toàn phải vay mượn để sửa chữa. Phần quà hỗ trợ từ Tổng LĐLĐ Việt Nam, cùng sự quan tâm của Công ty đã động viên và chia sẻ cùng gia đình chúng tôi có thêm điều kiện khắc phục thiệt hại và ổn định sinh hoạt”.