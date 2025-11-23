Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sẻ chia với đoàn viên, người lao động sau thiên tai

THẢO KHUY VÕ HƯỜNG
(GLO)- Bão số 13 gây thiệt hại nặng nề tại tỉnh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của rất nhiều đoàn viên, người lao động. Các cấp công đoàn đã nhanh chóng vào cuộc, tổ chức rà soát, hỗ trợ nhằm giúp người lao động sớm ổn định cuộc sống và yên tâm trở lại công việc.

Những ngày qua, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã trực tiếp thăm và trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) có nhà bị thiệt hại nặng. Hoạt động này nhận được sự đồng hành tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp (DN) và các cấp công đoàn.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bão số 13 tại phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: Võ Hường

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thủy-Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, trước sự mất mát của người dân trên địa bàn tỉnh, trong đó có ĐV, NLĐ, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn xã, phường, công đoàn cơ sở và cán bộ phụ trách địa bàn thường xuyên theo dõi, nắm tình hình; liên lạc, nắm thông tin và thống kê tình hình ĐV, NLĐ trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại, đặc biệt là các vùng bị ảnh hưởng nặng do bão số 13.

Theo thống kê nhanh, tính đến ngày 9-11, toàn tỉnh có 380 ĐV, NLĐ bị thiệt hại do bão số 13. Trong đó, 10 trường hợp sập một phần nhà; 70 trường hợp tốc mái hoàn toàn; 253 trường hợp tốc mái một phần; 43 trường hợp ngập nước, hư hỏng tài sản, đổ tường rào hoặc thiệt hại hoa màu.

Hiện nay, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát, liên hệ với công đoàn cơ sở, ĐV, NLĐ, tập trung các địa bàn, vùng mất kết nối, chưa liên hệ được để tiếp tục nắm, cập nhật tình hình, tổng hợp hỗ trợ và đề xuất hỗ trợ kịp thời.

Tại Công ty TNHH một thành viên Hoa Sen Nhơn Hội Bình Định (phường Quy Nhơn Đông), Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Phan Văn Khánh cho biết đơn vị có 330 ĐV, NLĐ. Ngay sau bão, Công đoàn đã lập danh sách các trường hợp bị ảnh hưởng gửi UBND phường Quy Nhơn Đông và Tập đoàn để xem xét hỗ trợ; đồng thời trao quà động viên. Với những trường hợp thiệt hại nặng, Công đoàn cử đại diện đến thăm hỏi tận nhà.

Anh Võ Văn Vương-NLĐ của Công ty TNHH một thành viên Hoa Sen Nhơn Hội Bình Định-cho biết: “Nhà tôi bị tốc mái, bão cuốn đi hết toàn bộ vật nuôi. Gia đình chúng tôi thật sự lâm vào cảnh khó khăn. Nhận được phần quà của Công đoàn, tôi thấy được an ủi, có thêm động lực vượt qua khó khăn, tiếp tục làm việc”.

Sáng 14-11, đồng chí Huỳnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao hỗ trợ cho ĐV, NLĐ bị ảnh hưởng bão số 13 tại phường Quy Nhơn Đông và xã Phù Cát. Tại chương trình, đồng chí Huỳnh Thanh Xuân đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ 500 triệu đồng cho LĐLĐ tỉnh Gia Lai để chia sẻ cùng các ĐV, NLĐ trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, 120 ĐV, NLĐ của Công ty TNHH một thành viên Hoa Sen Nhơn Hội Bình Định và các đơn vị, DN trên địa bàn phường Quy Nhơn Đông và xã Phù Cát đã được nhận quà do Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng.

Công ty CP May Phù Cát có hơn 650 lao động, trong đó có hơn 100 trường hợp lao động bị ảnh hưởng bởi bão số 13. Công đoàn Công ty đã trực tiếp thăm hỏi và trao quà cho các gia đình NLĐ bị thiệt hại nặng, đồng thời tiếp tục rà soát để hỗ trợ các trường hợp khác.

Là một trong những hộ bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13, chị Nguyễn Thị Kim Tiền, lao động Công ty CP May Phù Cát, bày tỏ: “Tôi là lao động chính trong gia đình với hai con nhỏ và cha già. Căn nhà của chúng tôi bị tốc mái hoàn toàn phải vay mượn để sửa chữa. Phần quà hỗ trợ từ Tổng LĐLĐ Việt Nam, cùng sự quan tâm của Công ty đã động viên và chia sẻ cùng gia đình chúng tôi có thêm điều kiện khắc phục thiệt hại và ổn định sinh hoạt”.

Giành sinh mạng giữa lũ dữ

Gia Lai: Giành sinh mạng giữa lũ dữ

Xã hội

(GLO)- Trong lúc lũ lên cao, khi nguy nan nhất, không chỉ lực lượng chức năng mà còn có những nhóm cứu hộ tự phát mặc cho an nguy của chính bản thân, lao mình vào dòng nước để đưa người dân đến nơi an toàn. Một ngày và một đêm trắng, nơi tâm lũ, tình người trở thành điểm tựa mạnh mẽ nhất.

76 trẻ mồ côi tại Làng trẻ em SOS Quy Nhơn cần hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, nhu yếu phẩm và áo phao

76 trẻ mồ côi tại Làng trẻ em SOS Quy Nhơn cần hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, nhu yếu phẩm và áo phao

Đời sống

(GLO)- Tối 19-11, ông Nguyễn Đình Ngọc-Phó Giám đốc Dự án Làng trẻ em SOS Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết: 76 trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi có hoàn cảnh khó khăn (trong đó có 10 trẻ sơ sinh) đang bị cô lập do nước lũ, cần được tiếp cận, hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, nhu yếu phẩm và áo phao.

Lực lượng cứu hộ và các nhóm thiện nguyện, hộ dân ở Gia Lai cùng nỗ lực hỗ trợ suất cơm, chỗ ở tạm cho người dân vùng lũ.

Gia Lai: Chung sức giúp nhau vượt qua cơn lũ dữ

Xã hội

(GLO)- Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng nhanh, nhiều hộ dân bị cô lập, có nơi ngập đến mái nhà, người dân phải gõ nồi xoong, quần áo để cầu cứu. Trước tình hình đó, lực lượng cứu hộ và các nhóm thiện nguyện cùng nhiều quán ăn, hộ dân đã nỗ lực cứu người, chia nhau suất cơm, chỗ ở tạm...

Các đơn vị phối hợp trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân khó khăn ở khu vực phía Tây tỉnh.

Tặng thẻ bảo hiểm y tế: Nhân văn, thiết thực

Đời sống

(GLO)- Nhằm giúp đối tượng yếu thế được thụ hưởng các chính sách trong chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí điều trị khi không may ốm đau, nhiều đơn vị đã phối hợp trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân khó khăn trên địa bàn phía Tây tỉnh.

Giữa khó khăn nhiều nghĩa cử lan tỏa

Giữa khó khăn nhiều nghĩa cử lan tỏa

Đời sống

(GLO)- Sau bão số 13, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh vẫn chưa có điện, cây cối ngã đổ còn ngổn ngang…, các lực lượng, đơn vị chức năng đang phải làm việc xuyên ngày đêm để xử lý sự cố.

Mỗi loại bia có hương vị và màu sắc khác nhau. Ảnh: Hoàng Hoài

Kể chuyện phố núi qua men bia

Đời sống

(GLO)- Giữa lòng phố núi, có một người kể chuyện về Gia Lai không phải bằng lời mà bằng... bia. Từ đam mê cá nhân, anh Tạ Quang Hiếu-chủ Xưởng bia thủ công Thông Xanh (21B Triệu Quang Phục, phường Hội Phú) biến thành nghề, từ nghề anh kể bản sắc Gia Lai qua hương men nồng nàn.

Dân làng chung tay hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13 gây ra.

Cây trồng đổ ngã, người dân Hra gượng dậy sau bão số 13

Đời sống

(GLO)- Bão số 13 (Kalmaegi) đã khiến hàng trăm hecta cây trồng, hoa màu trên địa bàn xã Hra bị thiệt hại nặng nề, thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Sau bão, chính quyền và người dân địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

