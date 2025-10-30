Những người lao động nào sẽ được nhận 1 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026?

(GLO)- Theo Kế hoạch số 34 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn sẽ được nhận 1 triệu đồng tiền mặt cùng 300.000 đồng quà Tết.

Cụ thể, Kế hoạch 34 được ban hành nhằm thực hiện chương trình công tác năm 2025 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công văn 737 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc chăm lo Tết cho người lao động. Mục tiêu của chương trình là đảm bảo mọi đoàn viên, người lao động đều có Tết sum vầy, ấm no và hạnh phúc.

Người lao động tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất,… tại các doanh nghiệp, đơn vị nơi có kết quả sản xuất, kinh doanh nổi bật dự kiến nhận được quà 1 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026. Ảnh minh họa

Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết cho đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, đặc biệt là những nơi có đông công nhân, điều kiện làm việc khó khăn hoặc bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh.

Những trường hợp người lao động được xem xét hỗ trợ gồm: Người có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp; công nhân bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, biến động kinh tế, hoặc làm việc ở vùng sâu, vùng xa; người làm trong các ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; đoàn viên công đoàn tại các doanh nghiệp có thành tích sản xuất, kinh doanh nổi bật, nhưng có đông công nhân gặp khó khăn.

Theo kế hoạch, mỗi người lao động đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ tổng cộng 1,3 triệu đồng, gồm: 1.000.000 đồng tiền mặt và 300.000 đồng quà Tết hiện vật.

Đây là một trong những hoạt động thường niên có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của tổ chức Công đoàn, thể hiện sự quan tâm, đồng hành cùng người lao động trong dịp Tết cổ truyền.