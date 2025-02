Pleiku: Trên 3,9 tỷ đồng thăm, hỗ trợ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

(GLO)- Với phương châm đảm bảo an ninh trật tự từ cơ sở, các cấp chính quyền, đoàn thể cơ sở tại Gia Lai đã cùng lực lượng Công an triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa phương.